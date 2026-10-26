Tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất về phòng cháy, chữa cháy

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp sáng 26/10. Ảnh: Phạm Thắng

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 26/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ,

Bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, việc xây dựng các dự án Luật nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Phạm Thắng

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 14 điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, cụ thể: phân cấp thẩm quyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an cho cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Nội dung này sẽ được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an; trong đó, phân cấp cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện toàn diện nội dung này.

Dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 để phù hợp với quy định không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ và quy định về văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy tại điểm đ, khoản 1, Điều 39 để phù hợp với dự thảo Luật khi bỏ quy định kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện hành. Bỏ thực hiện quy định về điều kiện chỉ được kinh doanh công cụ hỗ trợ theo giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp.

Cùng với đó, dự thảo Luật đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ. Quy định cụ thể, rõ ràng hơn về hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Cắt giảm thời gian cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Đối với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan.

Đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông trong phòng cháy

Thẩm tra dự án Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu rõ, cơ quan thẩm tra tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chủ động tháo gỡ dứt điểm các “nút thắt”, chuyển mạnh tư duy từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật. Ảnh: Phạm Thắng

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản tán thành với việc sửa đổi, bổ sung 12 điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện hành nhằm cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, một số ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông trong việc chấp hành đúng nội dung thẩm định thiết kế ban đầu về phòng cháy, chữa cháy và duy trì các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện đã được đưa vào sử dụng so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Các ý kiến cũng đề nghị xác định rõ chủ thể quyết định đưa phương tiện giao thông vào sử dụng; quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ thể này và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập để tránh rủi ro phát sinh mất an toàn cháy, nổ.

Bổ sung quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật hiện hành về các cơ sở hiện hữu không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng; cho phép các cơ sở quy định tại khoản 5 Điều 55 Luật hiện hành được áp dụng các giải pháp kỹ thuật nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy quy định tại khoản 6 Điều 55 Luật hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật. Ảnh: Quang Khánh

Về các quy định chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị bổ sung quy định về cơ chế “hậu kiểm”, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý theo mức độ rủi ro; quy định kiểm soát rủi ro, “hậu kiểm” và phân loại công trình theo mức độ nguy cơ cháy nổ cao;

Đồng thời, cần tăng cường hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất sau khi công trình, phương tiện được đưa vào sử dụng; quy định rõ ràng về quy trình một cửa liên thông điện tử; rà soát kỹ lưỡng nội dung chuyển tiếp về các thủ tục hành chính tại dự thảo Luật để bảo đảm không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện.