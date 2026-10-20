Tăng cường hoạt động Đoàn kiểm tra biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp các cấp

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo đó, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp; Đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị Đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp các xã, phường, đặc khu Phú Quý (Đoàn kiểm tra cấp xã): Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn kiểm tra.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan công tác bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng liên ngành tổ chức tuần tra, kiểm tra, chốt chặn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp; tập trung khu vực có nguy cơ cao về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn, chiếm đất lâm nghiệp… Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ động đề nghị các cơ quan có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra tham gia đầy đủ các hoạt động, đảm bảo lực lượng đủ mạnh, trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Trong đó, đề nghị Đoàn kiểm tra xã Quảng Trực tăng cường triển khai đồng bộ các hoạt động (tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra… trên lâm phần Công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn).

Chủ động hỗ trợ đơn vị chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (thông qua Chi cục Kiểm lâm - cơ quan Thường trực) phối hợp xử lý.

Đoàn giao Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 01, 02, 03, 04 chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh; tăng cường hỗ trợ Đoàn kiểm tra cấp xã, đơn vị chủ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 04 tăng cường phối hợp Đoàn kiểm tra xã Quảng Trực triển khai các hoạt động trên địa bàn xã Quảng Trực, đặc biệt tại lâm phần Công ty TNHH thương mại đầu tư Long Sơn./.