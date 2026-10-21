Tăng cường hỗ trợ sức khỏe tâm thần và an toàn học đường

Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2026. (Ảnh: RMIT Việt Nam)

Trước những thách thức ngày càng phức tạp liên quan đến sức khỏe tâm thần, an toàn trên môi trường số và sự khác biệt trong phát triển của trẻ em, thanh thiếu niên, việc tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các chuyên gia đang trở thành yêu cầu quan trọng.

Đây cũng là nội dung trọng tâm tại Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2026, do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp AmCham Việt Nam, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) và Learning Strategies tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quan tâm đến điều khác biệt trong sự phát triển của trẻ

Các chuyên gia thảo luận về tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), những khó khăn trong học tập và các khác biệt phát triển thần kinh.

Nội dung trao đổi tập trung vào việc nhận diện nhu cầu của từng nhóm trẻ và áp dụng những phương pháp hỗ trợ phù hợp, dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn.

Các chuyên gia thảo luận về điều khác biệt trong sự phát triển của trẻ.(Ảnh: RMIT Việt Nam)

Theo ông Tony Louw, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Learning Strategies, những khác biệt về phát triển thần kinh có mối liên hệ chặt chẽ với sức khỏe tâm thần và an toàn của trẻ.

Ông cho rằng trẻ có những khác biệt này thường dễ bị tổn thương hơn trước các vấn đề sức khỏe tâm thần và rủi ro về an toàn, nhất là khi nhu cầu của các em chưa được thấu hiểu hoặc không nhận được sự hỗ trợ phù hợp.

Việc nhận diện mối liên hệ giữa ba lĩnh vực sẽ giúp các cơ sở giáo dục và đơn vị chuyên môn xây dựng phương án hỗ trợ toàn diện hơn, thay vì tiếp cận từng vấn đề một cách riêng lẻ.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận cũng đề cập những vấn đề đang được quan tâm như bạo lực trong các mối quan hệ hẹn hò của sinh viên, bảo vệ trẻ em trong môi trường số, điều hòa cảm xúc và xây dựng văn hóa an toàn tại trường học.

Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chuyên gia

Bà Lê Toàn, chuyên viên tư vấn học đường, Phó ban An toàn học đường tại Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA), cho rằng phụ huynh và nhà trường đều hướng tới mục tiêu giúp trẻ cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và có điều kiện phát triển tốt nhất.

Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và chuyên gia trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ. (Ảnh: RMIT Việt Nam)

Khi các cuộc trao đổi được xây dựng trên tinh thần thấu hiểu, gia đình và nhà trường sẽ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm giải pháp chung, đặc biệt đối với những tình huống liên quan đến tâm lý và hành vi của trẻ.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ năm Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam được tổ chức, kể từ khi chương trình khởi đầu vào năm 2022.

Với gần 50 phiên trình bày và thảo luận, hội nghị quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý học, công tác xã hội và y tế, tập trung vào ba nhóm vấn đề: sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi tâm lý, bảo vệ và bảo đảm an toàn học đường, cùng đa dạng thần kinh.

Các nội dung trao đổi tại hội nghị tiếp tục đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống hỗ trợ học đường theo hướng chủ động, liên ngành và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người học, nhằm góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và hòa nhập.