Tăng cường hỗ trợ sản xuất, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP

Giai đoạn 2021 - 2026, Sở Công thương đã triển khai 8 đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh ứng dụng máy, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh với tổng kinh phí 2,9 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 8 chủ thể OCOP ứng dụng máy với tổng kinh phí 2 tỷ đồng để hỗ trợ trong chế biến các sản phẩm như: chè cổ thụ, nấm đông trùng hạ thảo, mắc ca, nông lâm sản…

Trong công tác hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm OCOP, Sở đã triển khai hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cho 11 sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP với tổng kinh phí khuyến công địa phương là 355,2 triệu đồng.

Quang cảnh buổi giám sát.

Đồng chí Vương Thế Mẫn - Giám đốc Sở Công thương trình bày báo cáo tại buổi giám sát.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, Sở đã kết nối, hỗ trợ trên 100 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với trên 500 lượt sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản tham gia các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ; mở 23 đại lý, điểm bán sản phẩm tại một số tỉnh, thành phố và hỗ trợ 36 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường nước ngoài; hỗ trợ đưa 83 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của 18 doanh nghiệp lên Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hàng hóa của tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính đưa 407 sản phẩm, sản phẩm OCOP (trong đó 191 sản phẩm OCOP) lên sàn thương mại điện tử tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử còn hạn chế. Phần lớn sản phẩm nông sản chủ yếu là dạng thô, mẫu mã chưa đa dạng, năng lực cạnh tranh thấp, bao bì chưa đầy đủ thông tin, chưa được dịch sang tiếng nước ngoài, chưa đầu tư ấn phẩm quảng cáo (catalog)… nên khó khăn trong quá trình quảng bá, kết nối thị trường trong nước và nước ngoài.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Qua buổi giám sát, Sở Công thương kiến nghị tiếp tục bố trí nguồn ngân sách thực hiện các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hỗ trợ các chủ thể OCOP nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu hỗ trợ xây dựng các điểm giới thiệu và kho phân phối sản phẩm OCOP tại một số tỉnh, thành phố, góp phần mở rộng thị trường, giảm chi phí logistics.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát kết luận buổi giám sát.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu ghi nhận những kết quả Sở Công thương đạt được trong triển khai Chương trình OCOP. Đồng chí đề nghị Sở Công thương phối hợp với cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách các chủ thể, sản phẩm OCOP, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, hỗ trợ các chủ thể ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tham gia các nền tảng thương mại điện tử, quảng bá, giới thiệu kết nối tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, cần tăng cường rà soát các sản phẩm OCOP đã hết hạn chứng nhận nhưng vẫn được bày bán trên thị trường; kiểm tra, hướng dẫn các chủ thể thực hiện đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của Sở Công thương, đề nghị Sở tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các ý kiến của đoàn qua đợt giám sát.