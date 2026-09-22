Tăng cường hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chiều 22/9, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Theo đó, hiện nay, toàn tỉnh có 813 chi hội nông dân. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm, từng bước thích ứng với mô hình mới; đã kết nạp 3.495 hội viên mới, giới thiệu 295 hội viên ưu tú kết nạp Đảng.

Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được đổi mới, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của nông dân. Các cấp hội đã tổ chức hơn 3.300 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hơn 426.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân. Hoạt động truyền thông trên các nền tảng số được đẩy mạnh, qua đó kịp thời lan tỏa các phong trào của hội, hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên.

Đồng chí Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được đẩy mạnh thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Năm 2026, toàn tỉnh đã có 102.355 hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường tiếp tục được phát huy. Các hội viên, nông dân đã đóng góp hơn 455.000 ngày công để sửa chữa; xây dựng gần 250 km kênh mương nội đồng và đường giao thông nông thôn; hiến gần 175.000 m² đất mở rộng đường giao thông; tham gia cải tạo 104 vườn tạp, vườn hoang. Đồng thời, xây dựng 76 mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; thành lập mới 18 câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường”...

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân tiếp tục được triển khai, tạo thêm nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đạt 61,1 tỷ đồng. Nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT tiếp tục được quản lý chặt chẽ với tổng dư nợ trên 5.440,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng phát động các phong trào thi đua, xây dựng công trình gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; rà soát kiện toàn ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân cấp xã, các chi hội, tổ tiết kiệm và vay vốn các ngân hàng do Hội Nông dân nhận ủy thác. Đồng thời, phối hợp tốt với Tập đoàn Quế Lâm và các doanh nghiệp xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp góp phần thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trọng tâm, cốt lõi của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp tục hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; thúc đẩy thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất. Quan tâm tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu nông sản Hà Tĩnh ra thị trường ngoài tỉnh; hỗ trợ nông dân bán hàng trên các nền tảng số.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân tiêu biểu, từng bước xây dựng lực lượng nông dân nòng cốt có khả năng dẫn dắt phát triển kinh tế nông thôn; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ các hộ nông dân khác tại địa phương cùng phát triển.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến tham quan Cửa hàng Nông sản thực phẩm an toàn Hội Nông dân tỉnh (phường Thành Sen) - nơi trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.