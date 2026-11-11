Tăng cường hỗ trợ ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời thông tin về ngư trường, nguồn lợi thủy sản, thời tiết, khí tượng, hải văn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển đến chính quyền địa phương và ngư dân.

Trên cơ sở đó, hướng dẫn ngư dân lựa chọn nghề khai thác, khu vực và thời gian hoạt động phù hợp; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế. Thành phố cũng khuyến khích thành lập, duy trì các tổ, đội sản xuất, tổ đoàn kết trên biển để hỗ trợ nhau trong khai thác, trao đổi thông tin, phòng tránh thiên tai và phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.

TP Hồ Chí Minh khuyến khích thành lập, duy trì các tổ, đội sản xuất, tổ đoàn kết trên biển để hỗ trợ nhau trong khai thác, trao đổi thông tin, phòng tránh thiên tai. (Ảnh: Xuân Trường).

Cùng với hỗ trợ sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, quản lý chặt chẽ tàu cá; theo dõi hoạt động thông qua hệ thống giám sát hành trình (VMS), kịp thời phát hiện, thông báo và xử lý các trường hợp mất kết nối, không duy trì hoạt động thiết bị VMS hoặc có dấu hiệu vi phạm. Việc quản lý phải bảo đảm tàu cá hoạt động đúng vùng biển, đúng nghề và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo giấy phép khai thác thủy sản.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU; thực hiện khai thác đúng vùng, đúng nghề, đúng thời gian, sử dụng ngư cụ theo quy định. Ngư dân phải ghi, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác và cung cấp thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Đáng chú ý, ngư dân được hướng dẫn áp dụng công nghệ bảo quản phù hợp, chuẩn bị đầy đủ đá, nước sạch, thực hiện sơ chế, phân loại và bảo quản sản phẩm ngay sau khai thác nhằm hạn chế tổn thất sau thu hoạch, nâng cao chất lượng và giá trị thủy sản.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu ven biển có tàu cá, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn trước khi xuất bến. Chủ tàu, thuyền trưởng phải thường xuyên kiểm tra máy móc, hệ thống điện, nhiên liệu, thiết bị thông tin liên lạc, cứu sinh và phòng cháy, chữa cháy. Kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định.

Các địa phương phải chủ động thông báo thông tin dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn, dông, lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; hướng dẫn tàu cá phòng tránh, di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi neo đậu an toàn. Đồng thời, rà soát phương án ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố) và Công an Thành phố được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển; phối hợp thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, trong đó ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân.