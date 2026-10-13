Tăng cường hỗ trợ, kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh lại những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháng 9 vừa qua.

Đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, chuyến công tác lần này nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội và thúc đẩy quan hệ song phương. Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn tham dự Diễn đàn nhân dân Nga-Việt lần thứ hai tại Saint Petersburg. Trước đó, đoàn đã có cuộc làm việc thành công với Phòng Xã hội Liên bang Nga.

Thông qua chuyến công tác, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn lắng nghe thêm ý kiến, nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường hỗ trợ và kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán và Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga trong việc tập hợp, đoàn kết cộng đồng và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước.

Thông tin về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Phạm Tất Thắng nhấn mạnh việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí mong muốn Đại sứ quán và Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết, đổi mới phương thức tập hợp, phát huy hơn nữa tiềm năng và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Cuộc gặp, làm việc thảo luận nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: THANH THỂ)

Chia sẻ tại buổi gặp, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, cộng đồng người Việt tại Nga có sự gắn bó chặt chẽ với quê hương, đất nước; đồng thời thể hiện tinh thần năng động, nỗ lực vượt khó và thích nghi trước những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Ông Đỗ Xuân Hoàng khẳng định các mục tiêu cơ bản của cộng đồng trong hơn 20 năm qua vẫn được duy trì, gồm đoàn kết, hỗ trợ nhau hội nhập và phát triển, hướng về đất nước và đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân.

Đại diện cộng đồng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan trong nước, nhất là trong việc tháo gỡ những khó khăn liên quan địa vị pháp lý, thủ tục hành chính và điều kiện sinh sống, làm việc tại Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Nga, luôn hướng về quê hương, đất nước, cần cù lao động và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại sứ đồng thời đề xuất tiếp tục nghiên cứu, đổi mới các phương thức tiếp cận và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, tại Liên bang Nga nói riêng, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nga.