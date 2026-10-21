Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi

Thông tin trên được nêu tại buổi làm việc của đoàn công tác tỉnh với UBND xã Vĩnh Mỹ về tình hình phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và hoạt động hợp tác xã trên địa bàn, chiều 21/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, Trưởng đoàn công tác, chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện

đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và hợp tác xã của xã Vĩnh Mỹ.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Mỹ, trên địa bàn hiện có 105 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã đang hoạt động, với tổng số 13.275 thành viên.

Từ đầu năm đến nay, xã đã hỗ trợ 3 doanh nghiệp vay vốn với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng và hỗ trợ máy móc, thiết bị trị giá 300 triệu đồng cho 1 doanh nghiệp. Đồng thời, có 28 doanh nghiệp, 16 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã tham gia tập huấn về thương mại điện tử, chuyển đổi số.

Đồng chí Trần Minh Thới, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, báo cáo tình hình phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và hoạt động hợp tác xã của địa phương.

Xã Vĩnh Mỹ phấn đấu đến năm 2030 có 169 doanh nghiệp hoạt động, theo kế hoạch của UBND tỉnh; thành lập mới 10 hợp tác xã và giải quyết việc làm cho từ 5.000-7.000 lao động.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thành lập, phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể và hợp tác xã tại địa phương.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã Vĩnh Mỹ từ đầu năm đến nay.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để tập trung thực hiện; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp đến năm 2030 đã đề ra.

Bên cạnh đó, xã cần quan tâm phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, thành lập mới hợp tác xã và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã hiện có; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương./.