Tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam-Nhật Bản

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji dự khai mạc triển lãm điêu khắc nhỏ. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bà Ngô Phương Ly đã dự chương trình giao lưu thời trang “Những sợi tơ gắn kết” tại thủ đô Tokyo. Chương trình mang hàm ý biểu tượng, thông qua bộ sưu tập trang phục của hai nhà thiết kế đến từ Việt Nam và Nhật Bản để nói về sự tương đồng giữa hai nước cùng niềm tự hào của mỗi bên về truyền thống, bản sắc văn hóa.

Nhà thiết kế Việt Nam mang đến bộ sưu tập “Ikigai”, sử dụng lụa chất liệu tơ tằm được dệt thủ công trên nhiều bề mặt khác nhau. Các thiết kế có phom dáng hiện đại, phảng phất nét đẹp trang phục Việt Nam qua các thời kỳ, không chỉ gửi gắm câu chuyện về lẽ sống và niềm vui trong công việc của những người làm nghề thủ công mà còn thể hiện niềm tự hào về chiều sâu lịch sử và văn hóa của đất nước.

Nhà thiết kế Nhật Bản mang đến vẻ đẹp cấu trúc chặt chẽ, trang nhã của lụa Kyoto và kỹ thuật dệt Nhật Bản. Trên sàn diễn, sự mềm mại của lụa Việt và vẻ chỉn chu của lụa Nhật bổ trợ cho nhau, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem, đồng thời gợi mở những suy nghĩ về tiềm năng hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai.

Phu nhân Ngô Phương Ly cũng đã dự lễ khai mạc triển lãm điêu khắc nhỏ Việt Nam-Nhật Bản chủ đề “Đối thoại” tại tòa nhà trụ sở chính quyền tỉnh Kanagawa. Triển lãm được khởi xướng từ ý tưởng của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của chính quyền tỉnh Kanagawa. Triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm của 18 nghệ sĩ điêu khắc thuộc nhiều thế hệ, gồm 13 nghệ sĩ Việt Nam và 5 nghệ sĩ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên một triển lãm quy tụ đông đảo các nhà điêu khắc đương đại tiêu biểu của Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan triển lãm và trải nghiệm thư pháp. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ giao lưu nhân dân là một trong các nền tảng tạo nên tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và các sự kiện văn hóa, nghệ thuật sẽ góp phần thắt chặt tình cảm giữa người dân Việt Nam và Nhật Bản.