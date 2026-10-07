Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama Jose Raul Mulino và Phu nhân, chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, dành thời gian tìm hiểu trang phục truyền thống cùng các kỹ thuật dệt, thêu, tạo hoa văn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ niềm tự hào khi được giới thiệu với Phu nhân Maricel Cohen de Mulino về những hoa văn, chất liệu dệt và nhuộm màu hoàn toàn từ thiên nhiên của đồng bào; cho rằng việc bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những hiện vật hay kỹ thuật của quá khứ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các giá trị ấy tiếp tục được thực hành, sáng tạo và thích ứng với đời sống đương đại.

Việc tạo điều kiện hỗ trợ các nhóm sản xuất thủ công truyền thống, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, người nghèo và người khuyết tật ở các vùng sâu, vùng xa, không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn giúp họ khôi phục và bảo tồn các kỹ nghệ thủ công sắp bị mai một như dệt thổ cẩm, làm gốm, đan lát, khắc gỗ...; tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp tục học hỏi, gắn bó và phát huy các nghề truyền thống.

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai Phu nhân cùng ngồi lại thưởng thức trà, xem trình diễn áo dài và trao đổi về vai trò của phụ nữ trong đời sống hiện đại, cũng như ý nghĩa của văn hóa trong gắn kết cộng đồng và tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc.

Kết thúc chương trình, Phu nhân Maricel Cohen de Mulino cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly về sự đón tiếp nồng hậu, bày tỏ ấn tượng trước sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam, cũng như những nỗ lực đưa các giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn Việt Nam và Panama có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước