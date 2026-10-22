Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, Đội giữa Hà Nội và Viêng Chăn

Cùng đi có Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt.

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh phát biểu chào mừng. Ảnh: Phạm Diệp

Phát biểu chào mừng đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa tổ chức Đoàn, Hội, Đội hai thủ đô góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.

Giới thiệu về địa phương, đồng chí Lê Ngọc Anh cho biết, xã Gia Lâm có truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú, nhiều di tích và làng nghề truyền thống. Địa phương luôn quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đồng thời chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Diệp

Phó Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Silivanh Lienvilaysack phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phạm Diệp

Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm Lê Ngọc Anh mong muốn cán bộ Đoàn, phụ trách thiếu nhi hai địa phương tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Đào Đức Việt cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo xã Gia Lâm, đồng thời khẳng định chương trình là dịp để các học viên tìm hiểu thực tiễn công tác Đoàn, Đội tại cơ sở, qua đó tăng cường giao lưu, học hỏi giữa tổ chức Đoàn hai thủ đô.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Diệp

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn Silivanh Lienvilaysack cho biết, đoàn gồm 40 cán bộ Đoàn và phụ trách thiếu nhi của Thủ đô Viêng Chăn, đang tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tại Việt Nam. Chuyến thăm giúp các học viên tìm hiểu cách thức tổ chức hoạt động cho thanh, thiếu nhi ở cấp cơ sở.

Đoàn tham quan, trải nghiệm nghề dát vàng bạc, nghề may da truyền thống tại làng nghề Kiêu Kỵ. Ảnh: Thùy Dương

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác Thủ đô Viêng Chăn cũng tham quan đền thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương và trải nghiệm nghề dát vàng bạc, nghề may da truyền thống tại làng nghề Kiêu Kỵ.