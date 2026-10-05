Tăng cường giao lưu, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Huy Dương

* Trong 2 ngày 28 và 29/9, tại thành phố Tịnh Tây, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, Đại diện biên giới Đoạn số 5 trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức hội đàm, thống nhất các nội dung phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và chuẩn bị tổ chức diễn tập liên hợp năm 2026.

Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Hai bên thống nhất tổ chức diễn tập liên hợp cùng hoạt động giao lưu văn nghệ vào ngày 24/11/2026.

Kết thúc hội đàm, trưởng đoàn hai bên ký kết biên bản ghi nhớ song phương. (Huy Dương)

Hai bên ký thông qua biên bản hội nghị giao ban. Ảnh: Ngọc Hòa

* Ngày 29/9, tại Đồn Biên phòng Ba Tầng, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân xã A Dơi phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Tầng tổ chức Hội nghị giao ban kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Trong 9 tháng năm 2026, các lực lượng và nhân dân hai bên duy trì trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong sản xuất, đời sống; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Trong quý III, hai bên tổ chức 2 đợt tuần tra song phương với 30 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, phát quang 2km đường thông tầm nhìn biên giới, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới. Đồn Biên phòng Ba Tầng hỗ trợ nhân dân và thiếu nhi các bản đối diện 450 phần quà, tổng trị giá hơn 55 triệu đồng.

Từ năm 2005 đến nay, nhân dân hai bên phối hợp tổ chức 2.239 đợt tuần tra với 15.432 lượt người tham gia, cung cấp 7.519 nguồn tin, trong đó 3.912 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. (Ngọc Hòa)

Ban tổ chức đã trao các phần quà “Biên cương thắm tình hữu nghị” cho 3 bản thuộc xã A Cha. Ảnh: Đình Tiến

* Ngày 30/9, tại cột mốc 618, Đồn Biên phòng Ba Nang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đakrông, Hội Chữ thập đỏ xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) và Đoàn thiện nguyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tặng quà “Biên cương thắm tình hữu nghị” cho 3 bản thuộc xã A Cha, huyện Sa Muồi, tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chương trình trao 500 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo, áo ấm, các nhu yếu phẩm và 200 nghìn đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng. Hoạt động góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân vùng biên ổn định cuộc sống và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên. (Đình Tiến)

Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang và Đồn Công an Từ Trúc Bạ, Đồn Công an Hạ Kim Xưởng Trung Quốc tổ chức tuần tra liên hợp quý III năm 2026. Ảnh: Tiến Thắng

* Ngày 30/9, các đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang tổ chức tuần tra liên hợp với các đơn vị quản lý biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhằm thực hiện công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong quý III năm 2026.

Lực lượng hai bên kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, đường biên, mốc quốc giới và các khu vực trọng điểm; đồng thời trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự và công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Hoạt động góp phần tăng cường phối hợp, phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật, củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng chức năng hai nước. (Tiến Thắng)

Tuấn Khang (tổng hợp)