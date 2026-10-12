Tăng cường giao lưu, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thời gian qua đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chính là nền tảng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; nền tảng ấy được xây dựng từ sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chính vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của đối ngoại nhân dân, đánh giá cao vị trí đặc biệt và những đóng góp quan trọng của Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt trong việc vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp các nhân sĩ hữu nghị . Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Đánh giá cao những hoạt động cụ thể, thiết thực và giàu tình cảm của các tổ chức hữu nghị trong nhiều năm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh các Hội đã góp phần kết nối các thế hệ, địa phương, tổ chức xã hội, giới học giả, văn hóa, doanh nghiệp, thanh niên và nhân dân hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt cùng các tổ chức hữu nghị của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập trung vào ba định hướng trọng tâm nhằm củng cố nền tảng xã hội, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, bền vững.

Thứ nhất, cùng nhau gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức hữu nghị tích cực tham gia thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên, Diễn đàn nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ hai, đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận được.

Đó là việc đi lại, du lịch giữa hai nước thuận tiện hơn; ngày càng có nhiều sinh viên được học tập tại nước bạn; các địa phương biên giới tăng cường giao lưu; doanh nghiệp hai nước tìm được những đối tác hợp tác phù hợp; nông sản, hàng hóa chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng nước kia thuận lợi hơn.

Đánh giá Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 mở ra không gian rộng lớn để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị tích cực phối hợp với cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương; tăng cường kết nối các di sản, địa danh lịch sử và các tuyến du lịch hữu nghị, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.

Thứ ba, cùng nhau xây dựng nền tảng xã hội vững chắc và môi trường dư luận tích cực, khách quan, hữu nghị cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị, nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin chân thực, khách quan; giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về nhận thức và củng cố lòng tin giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.