Tăng cường giao lưu hữu nghị, xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc

Dự cuộc họp có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp.

Theo kế hoạch, chuyến công tác của Đoàn diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23-10. Chuyến đi nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó, trọng tâm là củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Gyeongsangbuk-do và các đối tác Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế; đồng thời đẩy mạnh giao lưu, kết nối giữa Hội Phụ nữ và Hội Nữ doanh nhân hai địa phương; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh.

Đại biểu dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo chi tiết về dự thảo chương trình hoạt động của Đoàn và những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc.

Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về thời gian, lịch trình di chuyển, phương án tổ chức các hoạt động ký kết hợp tác, giao lưu, giới thiệu và quảng bá tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh: Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện chu đáo mọi khâu chuẩn bị từ nội dung, tài liệu đến công tác hậu cần. Đồng thời chủ động chuẩn bị các tài liệu xúc tiến đầu tư có trọng tâm để quảng bá đậm nét tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo chuyến công tác diễn ra an toàn, hiệu quả.