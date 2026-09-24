Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chủ trì, hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia, Bộ trưởng Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many.

Cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam Touch Sorpharath.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Hợp tác thanh niên hai nước đi vào chiều sâu

Tại hội đàm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chào mừng Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many cùng đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa tổ chức thanh niên và thế hệ trẻ hai nước.

Anh Huy cho biết, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp; hợp tác giữa các tổ chức thanh niên hai nước ngày càng được tăng cường. Các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, văn hóa, thể thao và tình nguyện vì cộng đồng góp phần vun đắp mối quan hệ giữa thanh niên hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Anh Bùi Quang Huy trao đổi tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy tình hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia, anh Bùi Quang Huy đề nghị, hai bên cùng rà soát việc triển khai, kết quả hợp tác trong thời gian qua; trao đổi, thống nhất những định hướng nội dung, hoạt động cụ thể trong thời gian tới, đặc biệt là hướng tới năm 2027 - kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Cũng tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy đề xuất hoạt động giao lưu tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa nghị sĩ trẻ Việt Nam và Campuchia.

Hai tổ chức thanh niên nghiên cứu, xây dựng các hoạt động có ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ. Qua đó, giúp thanh thiếu nhi hai nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử quan hệ, trân trọng những thành quả hợp tác và phát huy trách nhiệm trong vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tình nguyện, chuyển đổi số, hỗ trợ sinh kế

Tại hội đàm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy đã thông tin về những kết quả hai tổ chức Hội phối hợp trong thời gian qua góp phần đưa tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến gần hơn với tuổi trẻ hai nước.

Đáng chú ý, trong năm 2026, hai bên đã mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế thông qua việc đón đoàn y bác sĩ tình nguyện thuộc Hội LHTN Campuchia sang Việt Nam, tạo cơ hội để đội ngũ y bác sĩ trẻ hai nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các chương trình tình nguyện vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy trao đổi tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ trẻ, tình nguyện vì cộng đồng, y bác sĩ trẻ, doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên ở các tỉnh có chung đường biên giới hai nước, nhất là hoạt động tình nguyện, hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Hướng tới năm 2027, nhất là dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động như gặp gỡ hữu nghị thanh niên, giao lưu văn hóa - thể thao, cuộc thi tìm hiểu lịch sử và thành tựu quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Hai bên đồng thời thống nhất định hướng tiếp tục phối hợp với phía Lào nâng cao hiệu quả chương trình Liên hoan thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa thế hệ trẻ ba nước.

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò quan trọng của hợp tác thanh niên trong củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Ông Hun Many trao đổi tại hội đàm.

Campuchia đặc biệt quan tâm đến việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, được các thế hệ trước gây dựng, gìn giữ và tiếp tục phát triển trong hiện tại, tương lai.

Việc tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, nhất là giữa tổ chức Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia, sẽ tạo nền tảng để thanh niên hai nước cùng hỗ trợ, hợp tác và hội nhập.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tới Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many

Hun Many đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo, chuyên gia, thanh thiếu niên; tổ chức hội thảo, hội nghị bàn tròn thanh niên và các chương trình trao đổi văn hóa.

Hướng tới năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Phó thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many đề xuất tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên, Festival thanh niên Việt Nam - Campuchia, giáo dục thanh thiếu nhi và trao đổi kinh nghiệm.

Ông cũng đề nghị hai tổ chức Hội xem xét, xây dựng bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027 – 2032, tiếp nối những kết quả đã đạt được, góp phần giữ gìn và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu lãnh đạo hai đoàn chụp ảnh lưu niệm.