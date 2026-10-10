Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa xã Bản Lầu (Việt Nam) và trấn Nam Khê (Trung Quốc)

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác trấn Nam Khê (Trung Quốc) có đồng chí Tô Việt Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bản Lầu; đồng chí Giang Trung Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn xã Bản Lầu.

Đoàn công tác trấn Nam Khê tham quan mô hình chè tại thôn Phẳng Tao, xã Bản Lầu.

Tại Trung tâm Hội nghị xã Bản Lầu, lãnh đạo hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và nâng cao đời sống Nhân dân; giới thiệu các mô hình kinh tế tiêu biểu của xã Bản Lầu. Đồng thời, thống nhất phương hướng, nội dung duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, xã Bản Lầu đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới, trọng tâm là: Duy trì các cuộc gặp gỡ, tọa đàm và trao đổi đoàn phù hợp với quy định của pháp luật và cơ chế đối ngoại của mỗi bên; nghiên cứu tổ chức khảo sát, trao đổi theo từng chuyên đề mà hai bên quan tâm; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm giám sát đối với những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống người dân hai bên biên giới; tạo điều kiện để hai bên giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị ngay từ cấp cơ sở.

Cuộc hội đàm góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân hai địa phương; góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.