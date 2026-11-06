Tăng cường giao lưu công tác chính trị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng quản lý di dân Trung Quốc

Quang cảnh chương trình Giao lưu Công tác chính trị giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Lê Văn Chương

Tham gia chương trình giao lưu có các đồng chí Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh có biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó, hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc trong phối hợp thực hiện “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc về thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật ba cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền”.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Lê Văn Chương

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại chương trình giao lưu. Ảnh: Lê Văn Chương

Đoàn đại biểu Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc tại chương trình giao lưu. Ảnh: Lê Văn Chương

Trong khuôn khổ chương trình, hai đoàn đã tham quan triển lãm ảnh về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước; hoạt động của lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên cũng tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác từ tháng 10/2024 đến nay và ký biên bản hội đàm.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam và đồng chí Mao Húc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc ký biên bản hội đàm. Ảnh: Lê Văn Chương

Thời gian qua, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực. Năm 2024, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc tổ chức giao lưu tại Trung Quốc; đồng thời tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Di dân quốc gia Trung Quốc tại Việt Nam trong các năm 2024, 2025.

Các hoạt động giao lưu luân phiên hằng năm giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên với Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc) được duy trì thường xuyên. Hoạt động giao lưu, hội đàm hằng quý giữa các đồn Biên phòng Việt Nam với Trạm/Chi đội kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Trung Quốc cũng được triển khai hiệu quả.

Đồng chí Mao Húc trao quà lưu niệm tặng Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Lê Văn Chương

Hai bên cũng đẩy mạnh triển khai dự án "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên" do lãnh đạo cấp cao hai nước khởi xướng; phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiên cứu đỏ” cho cán bộ trẻ làm công tác quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) năm 2025; tổ chức chương trình bồi dưỡng chính trị cao cấp và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại Bắc Kinh và Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) năm 2026.

Lãnh đạo và thành viên hai đoàn tham quan triển lãm ảnh về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước và hoạt động phối hợp của lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Lê Văn Chương

Cùng với các hoạt động giao lưu cấp trên, các đơn vị cơ sở hai bên duy trì hiệu quả và từng bước nhân rộng nhiều mô hình, hoạt động giao lưu công tác chính trị phong phú, sinh động như: “Sứ giả hữu nghị”, “Đảng viên xuất sắc”, “Cùng hát bài ca hữu nghị”, “Học tập trước tác cách mạng”, “Trồng và chăm sóc Vườn hoa thanh niên - Hàng cây hữu nghị”; giao lưu, trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, thư pháp và trình diễn nghệ thuật ẩm thực truyền thống.

Đến nay, hai bên đã ký kết nghĩa 82 cặp “Đồn - Trạm/Chi đội hữu nghị, biên giới bình yên”; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa 73 cặp cụm dân cư hai bên biên giới. Đồng thời, hai bên phối hợp với các địa phương tạo điều kiện để nhân dân hai bên biên giới thăm hỏi, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng đón và tặng hoa đoàn đại biểu Trung Quốc tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Lê Văn Chương

Kết thúc chương trình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc đã ký biên bản hội đàm. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác đã và đang triển khai; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; duy trì các hoạt động giao lưu, trong đó có chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và cán bộ trẻ Di dân quốc gia Trung Quốc dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2026, chương trình Giao lưu Công tác chính trị giữa hai bên vào năm 2028 tại Trung Quốc.