Tăng cường giáo dục thể chất, nâng cao sức khỏe và tầm vóc học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) phát biểu góp ý dự án Luật

Theo đại biểu, một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là thời gian vận động thể chất của học sinh ngày càng bị thu hẹp do áp lực học tập và việc sử dụng các thiết bị điện tử. Trong khi đó, nhiều trường học còn thiếu sân chơi, bãi tập; các hoạt động thể thao ngoại khóa chưa thực sự phong phú, hấp dẫn.

Dẫn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, đại biểu cho biết, trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi cần vận động thể chất với cường độ vừa đến mạnh, trung bình ít nhất 60 phút mỗi ngày.

Tuy nhiên, không ít học sinh chưa hình thành được thói quen vận động đáp ứng khuyến nghị này. Tình trạng ít vận động kéo dài làm gia tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, suy giảm thể lực, ảnh hưởng đến sự phát triển hệ cơ xương và tầm vóc.

Đại biểu nhấn mạnh, giáo dục toàn diện không thể chỉ chú trọng trang bị kiến thức mà còn phải quan tâm đến sức khỏe và nền tảng thể lực của học sinh. Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, ngành thể thao mà còn cần có sự đồng hành của gia đình và toàn xã hội.

Từ thực tế đó, đại biểu đề xuất hoàn thiện các quy định của Luật Thể dục, thể thao theo ba nhóm nội dung.

Trước hết, cần bổ sung quy định về mục tiêu và yêu cầu vận động thể chất thường xuyên đối với học sinh.

Theo đại biểu, Điều 20 của luật hiện hành xác định giáo dục thể chất là môn học chính khóa, nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng vận động cơ bản; trong khi hoạt động thể thao trong nhà trường được tổ chức theo phương thức ngoại khóa và mang tính tự nguyện.

Tuy nhiên, hoàn thành chương trình môn học giáo dục thể chất không đồng nghĩa với việc học sinh đã được bảo đảm thời lượng vận động cần thiết để phát triển thể lực.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung mục tiêu giáo dục thể chất theo hướng hình thành thói quen vận động thường xuyên, nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho học sinh. Đồng thời, nghiên cứu định hướng thời lượng vận động phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, từng bước hướng tới trung bình ít nhất 60 phút mỗi ngày, có tính đến điều kiện thực tế và đặc điểm lứa tuổi.

Nội dung thứ hai được đại biểu đề cập là cụ thể hóa trách nhiệm của nhà trường, tăng cường sự phối hợp của gia đình trong tổ chức các hoạt động thể thao học đường.

Theo đại biểu, mặc dù Điều 22 đã quy định trách nhiệm của nhà trường trong tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa, nhưng các quy định còn khái quát, chưa thực sự bảo đảm hoạt động vận động trở thành một phần thường xuyên trong sinh hoạt học đường.

Do đó, cần bổ sung trách nhiệm của nhà trường trong xây dựng kế hoạch vận động thể chất hằng năm, bố trí thời gian vận động phù hợp trong ngày học, tổ chức hoạt động thể thao giữa giờ, các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa.

Đặc biệt, việc tổ chức hoạt động thể thao cần đa dạng về môn tập, trò chơi vận động, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn phù hợp với sở thích, lứa tuổi và thể trạng.

Đại biểu lưu ý, hoạt động thể thao học đường phải hướng đến đông đảo học sinh, trong đó có những em chưa có năng khiếu hoặc chưa hình thành thói quen tập luyện, thay vì chỉ tập trung vào những học sinh có khả năng thi đấu đạt thành tích.

Cùng với trách nhiệm của nhà trường, cần đề cao vai trò của gia đình trong việc quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho con em tham gia hoạt động thể chất ngoài giờ học, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Nội dung thứ ba là hoàn thiện quy định về trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, nguồn lực và đánh giá hiệu quả giáo dục thể chất.

Toàn cảnh phiên họp

Đại biểu cho biết, Điều 21 đã quy định trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm điều kiện phát triển thể dục, thể thao trong nhà trường. Tuy nhiên, thực tế nhiều trường học, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu sân chơi, bãi tập và dụng cụ thể thao.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cụ thể hóa trách nhiệm của Nhà nước và chính quyền địa phương trong quy hoạch, bố trí quỹ đất, ưu tiên ngân sách, đầu tư công trình thể thao học đường; đồng thời xây dựng lộ trình khắc phục tình trạng thiếu sân bãi, trang thiết bị và giáo viên giáo dục thể chất.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích xã hội hóa, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các thiết chế thể thao công cộng.

Đại biểu cũng đề nghị bổ sung cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ tình trạng thể lực của học sinh theo độ tuổi, giới tính và đặc điểm sức khỏe. Kết quả đánh giá phải được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục thể chất và phân bổ nguồn lực đầu tư.

Khẳng định ý nghĩa lâu dài của việc phát triển thể chất học đường, đại biểu Yến Nhi nhấn mạnh, một nền giáo dục thực sự toàn diện không chỉ đào tạo những con người có tri thức mà còn phải hình thành những con người có sức khỏe, thể lực và tầm vóc tốt.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các nội dung trên trong lần sửa đổi, bổ sung này hoặc trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật Thể dục, thể thao sắp tới.

Từ hai góc độ thể thao học đường, ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội đoàn Vĩnh Long đều hướng tới việc hoàn thiện chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó chú trọng tạo điều kiện phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ. Như đại biểu Yến Nhi nhấn mạnh, đầu tư cho thể chất học sinh hôm nay chính là đầu tư cho sức khỏe, tầm vóc và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước ngày mai.