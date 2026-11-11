Tăng cường giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong học đường

Đưa những bài học pháp luật đến gần học sinh

Với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tội phạm ma túy đang tìm nhiều cách tiếp cận, lôi kéo thanh thiếu niên. Trong khi đó, tâm lý tò mò, thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ và áp lực từ bạn bè có thể khiến một bộ phận người trẻ dễ sa vào những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Trước thực tế này, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các ngành, cơ sở giáo dục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng trực quan, gần gũi, giúp học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn biết vận dụng vào những tình huống trong cuộc sống.

Công an Cà Mau phối hợp với các ngành chức năng tổ chức phiên tòa giả định

Điểm nhấn là Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy do Công an tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức ngày 8/11/2026, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự.

Thông qua tình huống xét xử được sân khấu hóa, các quy định pháp luật và hậu quả của hành vi phạm tội về ma túy được truyền tải trực quan.

Qua đó, học sinh có điều kiện nhận diện hành vi vi phạm, hiểu trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu và ý thức hơn về việc tự bảo vệ mình trước những lời rủ rê, lôi kéo.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa đối với toàn xã hội, đặc biệt nguy hiểm khi xâm nhập vào môi trường học đường.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh; tuyệt đối không thử, không giữ, không mua bán và không tham gia các hành vi liên quan đến ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Cuộc thi Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy

Cùng với phiên tòa giả định, cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” do Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức đã tạo thêm sân chơi để học sinh tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm trước vấn nạn ma túy.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, hơn 250 buổi tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy đã được tổ chức tại các điểm trường.

Công an tỉnh còn ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội để truyền tải thông tin qua các video clip do cán bộ, chiến sĩ thực hiện, giúp nội dung cảnh báo đến gần hơn với giới trẻ.

Anh Phan Vũ Linh, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau nhận định, phiên tòa giả định và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật giúp những quy định vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ hiểu. Qua các tình huống cụ thể, học sinh dễ ghi nhớ hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chủ động tránh xa ma túy.

Phòng ngừa từ cơ sở, bảo vệ thế hệ trẻ

Giáo dục pháp luật trong trường học chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi được đặt trong một môi trường xã hội an toàn. Vì vậy, bên cạnh hoạt động tại các cơ sở giáo dục, Công an tỉnh Cà Mau chú trọng phòng ngừa ma túy từ địa bàn dân cư, kết hợp quản lý, kiểm soát với tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Tại các xã, phường, lực lượng Công an phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động người dân ký cam kết thực hiện mô hình “Gia đình không ma túy”; duy trì, nhân rộng các mô hình “Trường học không ma túy”, “Xã không ma túy”, “Quản lý người sau cai nghiện”.

Công an cơ sở tăng cường tuyên truyền phòng chống ma túy trong học đường

Qua đó, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong phát hiện, ngăn chặn nguy cơ và hạn chế các điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy.

Thượng tá Trần Trường Giang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng Công an còn phối hợp với Quân sự, Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biển, phòng ngừa hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy xâm nhập địa bàn.

Công an cũng phối hợp với ngành Y tế xác định tình trạng nghiện, quản lý người nghiện, đưa người đủ điều kiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và triển khai điều trị bằng Methadone.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy được các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp thực hiện, kết hợp tổ chức các phiên tòa điểm, xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, cảnh báo trong cộng đồng.

Công an các xã, phường tích cực xây dựng các video tuyên truyền phòng chống ma túy trên nền tảng mạng xã hội

Thực tế cho thấy, phòng, chống ma túy học đường không thể chỉ trông chờ vào các buổi tuyên truyền mà cần sự đồng hành thường xuyên của gia đình, nhà trường và xã hội.

Nhà trường cần quan tâm nắm bắt tâm lý học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng sống; gia đình phải chủ động quản lý, chia sẻ và định hướng con em; các tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp thanh thiếu niên tham gia hoạt động lành mạnh.

Quan trọng hơn, mỗi học sinh cần hiểu rằng tránh xa ma túy không chỉ là chấp hành quy định pháp luật mà còn là cách bảo vệ sức khỏe, tương lai và những người thân yêu.

Biết nhận diện nguy cơ, kiên quyết từ chối lời rủ rê, không thử nghiệm và không tiếp tay cho hành vi vi phạm chính là những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình.

Từ những bài học pháp luật tại phiên tòa giả định đến các giải pháp phòng ngừa ở địa bàn dân cư, Cà Mau đang từng bước củng cố mạng lưới phòng, chống ma túy.

Khi pháp luật được truyền tải bằng những tình huống gần gũi, thiết thực, mỗi học sinh sẽ có thêm kiến thức và bản lĩnh để nói không với ma túy, không để hiểm họa này đánh cắp tương lai.