Tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh Quảng Trị

Trường THPT Vĩnh Định tại Phân hiệu vừa phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh.

Trang bị kiến thức pháp luật về an toàn giao thông

Trường THPT Vĩnh Định tại Phân hiệu vừa phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong trường học.

Lãnh đạo nhà trường và các đơn vị tham dự buổi tuyên truyền.

Tham dự chương trình có Thiếu tá Nguyễn Đình Hân, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; Trung tá Hoàng Thanh Sơn, Phó Trưởng Công an xã Triệu Cơ.

Lãnh đạo Phòng CSGT và Trường THPT Vĩnh Định tham dự chương trình.

Về phía nhà trường có Nhà giáo Ưu tú Dương Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Định; thầy giáo Lê Văn Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Vĩnh Định tại phân hiệu; cùng giáo viên chủ nhiệm và học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, Đại úy Phan Ngọc Anh, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị truyền đạt những nội dung về pháp luật an toàn giao thông đường bộ đến học sinh.

Cán bộ CSGT phổ biến các quy định về tham gia giao thông an toàn.

Học sinh đặt các câu hỏi liên quan.

Các nội dung tập trung vào những quy định cần tuân thủ khi tham gia giao thông, kỹ năng nhận biết và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị trao tặng 20 mũ bảo hiểm cho học sinh. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm đúng quy định và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Phòng ngừa tệ nạn xã hội từ trường học

Trước đó, Trường THPT Hướng Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Khe Sanh và Công an xã Tân Lập tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Chương trình có sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội như tín dụng đen, tài xỉu, trộm cắp tài sản.

Cán bộ công an phổ biến quy định về tham gia giao thông an toàn cho học sinh Trường THPT Hướng Hoá.

Thông qua chương trình, học sinh được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động bảo vệ bản thân, chấp hành pháp luật, đồng thời xây dựng lối sống lành mạnh.

Học sinh được phổ biến đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động ký cam kết phối hợp giữa Trường THPT Hướng Hóa, Công an xã Khe Sanh và Công an xã Tân Lập trong xây dựng trường học “không có các tệ nạn xã hội”.

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp hoạt động.

Đại diện học sinh cũng ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường trong năm học mới.

Đại diện các lớp tham gia ký cam kết.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đầu năm học góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, thân thiện.