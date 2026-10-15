Tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng cho học sinh

Công an xã Cẩm Trung tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Cẩm Trung.

Công an xã Cẩm Trung vừa phối hợp với Trường Tiểu học Cẩm Trung tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục kỹ năng cho học sinh về đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống tai nạn đuối nước, bạo lực học đường; nhận diện, phòng ngừa các hành vi lừa đảo, dụ dỗ và xâm hại trẻ em trên không gian mạng; phòng tránh tai nạn thương tích và phòng cháy, chữa cháy...

Thiếu tá Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng Công an xã Cẩm Trung cho biết: “Để hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả, chúng tôi đã xây dựng nội dung, kịch bản phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Các nội dung tuyên truyền được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Hình thức tuyên truyền chủ yếu bằng giao lưu, hỏi - đáp gắn với những tình huống học sinh thường gặp, nhằm tạo điều kiện để các em chủ động tham gia. Từ đó, giúp các em dễ nắm bắt các kiến thức, kỹ năng và xây dựng ý thức phòng ngừa các nguy hiểm ngay từ đầu”.

Các nội dung tuyên truyền được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh Trường Tiểu học Cẩm Trung tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Cô Nguyễn Khánh Lài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Trung chia sẻ: “Trường hiện có 56 lớp với 1.879 học sinh, được tổ chức dạy học tại 3 cơ sở. Cùng với việc triển khai tốt việc nâng cao chất lượng dạy và học, hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các kỹ năng phòng, tránh những tình huống mất an toàn cho các em cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà trường.

Với sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của Công an xã Cẩm Trung, nhà trường rất yên tâm bởi thông qua buổi tuyên truyền, các em đã được hướng dẫn những kiến thức rất cơ bản, cần thiết để nâng cao ý thức và kỹ năng tự bảo vệ”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi trao đổi với đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) ﻿về kiến thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, Công an các xã: Mai Phụ, Đông Kinh và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã phối hợp với Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tổ chức 2 cuộc tuyên truyền về đảm bảo an ninh, trật tự công cộng, PCCC, cứu hộ cứu nạn và giáo dục pháp luật về ATGT đường bộ, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 2.360 học sinh của nhà trường.

Thiếu tá Lê Ngọc Thông - Phó Trưởng Công an xã Mai Phụ cho biết : “Thay vì chỉ truyền đạt các quy định, chúng tôi chú trọng trao đổi những tình huống gần gũi, hướng dẫn các em cùng nhận diện và tìm cách xử lý. Từ việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông, lựa chọn phương tiện phù hợp, xử lý mâu thuẫn với bạn bè, phòng tránh ma túy, đuối nước, xâm hại trẻ em đến kỹ năng nhận biết những tin nhắn, đường link, lời mời có dấu hiệu bất thường trên không gian mạng... đều được các em tích cực tìm hiểu”.

Bằng các tình huống gần gũi, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các em nhận diện và tìm cách xử lý.

Em Nguyễn Thị Phương Nhi - lớp 12A11 (Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) chia sẻ: “Các buổi tuyên truyền thực sự rất bổ ích, các chú công an không giới thiệu lý thuyết khô khan mà đưa ra các tình huống cụ thể để lý giải nên chúng em rất dễ tiếp cận, nắm bắt các kiến thức pháp luật cũng như các kỹ năng đảm bảo an toàn cho bản thân”.

Thầy Trần Đình Hường - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Bên cạnh việc lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh vào trong các môn học, hoạt động chào cờ, sinh hoạt lớp và các chương trình ngoại khóa, nhà trường đã chủ động phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng xử lý bằng các tình huống thực tế. Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và lựa chọn cách ứng xử phù hợp trước những tình huống mất an toàn có thể phát sinh”.

Công an xã Can Lộc tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường Tiểu học Can Lộc.

Từ đầu năm học 2026-2027 đến nay, lực lượng công an các xã, phường ở Hà Tĩnh đã phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn cho học sinh ở trên địa bàn. Hoạt động này, thể hiện sự chủ động của Công an cơ sở ở Hà Tĩnh trong việc phối hợp với các cơ sở giáo dục, các lực lượng chức năng liên quan để đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh. Qua đó, góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho các em và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.