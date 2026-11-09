Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên

Kế hoạch xác định, hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và ít nhất 80% tổng số thanh niên thành phố được học tập và tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; 100% thanh niên học sinh, sinh viên và ít nhất 80% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường.

Giới thiệu trên 25.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đến năm 2030 ít nhất 10.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đến năm 2030 đạt trên 85% thanh niên học sinh, sinh viên ở đô thị, trên 75% thanh niên học sinh, sinh viên ở nông thôn, ít nhất 65% thanh niên học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại nơi học tập, làm việc và cư trú.

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kỹ năng nghề nghiệp trước khi tốt nghiệp; 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, được hỗ trợ, đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

Phấn đấu 100% thanh niên, học sinh, sinh viên hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội.

Phấn đấu đến năm 2030, 30% thanh niên, học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, 30% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, 25% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ.