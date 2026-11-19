Ngày 17-11, đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành Kế hoạch số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 20-7-2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, các đảng ủy, cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và đánh giá kết quả; quản lý hoạt động dạy và học, kiểm định chất lượng; đầu tư hiện đại hóa giáo dục lý luận chính trị, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, kỹ thuật, xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát cơ chế phối hợp, điều kiện bảo đảm và đổi mới công tác theo dõi, đánh giá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết.

Giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh trao đổi, thảo luận trong một buổi học.

Trong đó, các đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 10, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình trong giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch. Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục theo hướng phát triển năng lực, lấy người học làm trung tâm; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, kết hợp linh hoạt giữa học trực tiếp và trực tuyến, giữa giáo dục chính khóa với ngoại khóa, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống và các hoạt động thực tiễn. Công tác kiểm tra, đánh giá cần đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất, chú trọng đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân cần được đẩy mạnh hơn.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đánh giá đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm các cơ chế, chính sách đặc thù, cơ chế đặt hàng đào tạo và cấp học bổng toàn phần, cơ chế tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, thu hút đầu vào sinh viên giỏi chuyên ngành lý luận chính trị, tạo nguồn kế cận chất lượng cao về giảng dạy, nghiên cứu lý luận. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng số và đầu tư cho công tác giáo dục lý luận chính trị; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu số, nền tảng số và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo Tỉnh đoàn phối hợp với ngành giáo dục triển khai các nội dung giáo dục đối với đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền và công tác chính trị, tư tưởng đối với nội dung giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục của tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.