Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ký ban hành Kế hoạch số 112, ngày 4-9-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10, ngày 20-7-2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, các đảng ủy, cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Chỉ thị số 10; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân; xây dựng, phát triển đội ngũ và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về giáo dục lý luận chính trị; hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường phối hợp và bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết.

Đoàn viên, thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham quan Phòng truyền thống trong Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa).

Trong đó, các đảng ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục theo hướng phát triển năng lực, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học; tăng cường thực hành, đối thoại, xử lý tình huống, giáo dục kỹ năng nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng toàn diện, thực chất; chú trọng đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm công dân và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục và trên môi trường mạng; đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng và xây dựng môi trường giáo dục.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân; ứng dụng công nghệ số, học liệu số, bài giảng điện tử, nền tảng học tập số và các phương pháp giáo dục hiện đại trong giảng dạy, học tập. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đánh giá đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; triển khai các quy định về chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh, chuẩn năng lực; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi theo học chuyên ngành lý luận chính trị, chính sách đãi ngộ, khuyến khích, bảo vệ, tôn vinh, tạo động lực để giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục yên tâm công tác, cống hiến. Đồng thời, tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả, mô hình, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm, góp phần phát triển lý luận từ thực tiễn của tỉnh và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới; tham mưu đưa kết quả giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, cơ sở giáo dục, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục và người đứng đầu.

Các đảng ủy tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản trên, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ, kết quả thực hiện, hoàn thành trong quý III; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng số và đầu tư cho công tác giáo dục lý luận chính trị. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu số, nền tảng số và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, làm công tác giáo dục lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường phối hợp giáo dục lý luận chính trị gắn với thực tiễn và chuyển đổi số.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể của tỉnh chỉ đạo Tỉnh đoàn phối hợp với ngành Giáo dục triển khai giáo dục đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên; phát huy hiệu quả các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tăng cường giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, trách nhiệm xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng đối với nội dung giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục của tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện…