Thời gian qua, cùng với việc các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện công tác y tế học đường, triển khai các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nhà trường khắc phục những hạn chế về vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm an toàn trường học.

Chủ động bảo vệ sức khỏe học sinh

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa hiện có 9 lớp với hơn 250 học sinh, trong đó gần 200 em là người dân tộc thiểu số. Do đặc thù học sinh ăn, ở và sinh hoạt tập trung tại trường, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh môi trường, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Đoàn giám sát của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - nhân viên y tế học đường của trường cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, giữ gìn môi trường và nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh. Đặc biệt, nhà trường lưu ý học sinh thường xuyên vệ sinh các dụng cụ chứa nước, duy trì thói quen ngủ màn cả ban đêm lẫn ban ngày để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ (phường Bắc Nha Trang), công tác chăm sóc sức khỏe học sinh cũng được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Cô Hoàng Thị Minh Tâm - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường hiện có gần 840 học sinh. Ngay từ đầu năm học, trường đã phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe, đồng thời triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Nhà trường thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích, các bệnh học đường, tác hại của rượu, bia và khuyến khích học sinh tăng cường hoạt động thể lực. Các nội dung này được tuyên truyền thông qua những buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động tập thể, sinh hoạt lớp với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên; đồng thời được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang Facebook và website của trường.

Rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn trường học

Cùng với sự chủ động của các cơ sở giáo dục, thời gian qua, ngành y tế tăng cường giám sát, hướng dẫn chuyên môn và tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ phụ trách công tác y tế học đường. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa) đã tổ chức giám sát tại hơn 50 trường học, triển khai 6 lớp tập huấn cho gần 250 nhân viên y tế học đường. Hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cũng được thực hiện tại các trường.

Đoàn giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa kiểm tra tủ thuốc học đường tại Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (phường Nha Trang).

Ông Huỳnh Trọng Tân - Trưởng khoa Môi trường và Y tế trường học, CDC Khánh Hòa cho biết, nội dung giám sát tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe. Đặc biệt, đoàn chú trọng kiểm tra, nhận diện các nguy cơ gây tai nạn thương tích đối với học sinh, cán bộ, giáo viên như: Điện giật, trượt ngã tại phòng học, nhà xe và các khu vực chức năng.

Qua giám sát, các trường cơ bản triển khai tốt công tác y tế học đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Một số học sinh sử dụng xe chưa đúng quy định; khu vực điện chưa được trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ; thuốc trong tủ thuốc học đường đã hết hạn sử dụng. Tại một số trường, nhân viên phụ trách y tế học đường còn kiêm nhiệm nhiều công việc, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn giám sát đã nhắc nhở, hướng dẫn các trường khắc phục những hạn chế, nhất là các nguy cơ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh.

Theo ông Nguyễn Đức Tình - Phó Giám đốc CDC Khánh Hòa, công tác giám sát y tế học đường năm nay được triển khai khá toàn diện. Bên cạnh các nội dung chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ đầu năm học và truyền thông phòng, chống dịch bệnh, ngành y tế còn chú trọng kiểm tra các điều kiện của môi trường học tập. Qua đó, những yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của học sinh được phát hiện, hướng dẫn khắc phục kịp thời. Ngoài kiểm tra, giám sát, CDC Khánh Hòa còn cung cấp tài liệu, áp phích tuyên truyền về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm phù hợp với tình hình dịch bệnh thực tế. Đây là nguồn thông tin hỗ trợ các trường đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và ý thức chủ động phòng bệnh cho học sinh.