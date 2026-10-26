Tăng cường giám sát, xử lý hoạt động vận chuyển đất thi công hồ điều hòa

Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm có diện tích khoảng 9ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch thoát nước của thành phố, tăng khả năng trữ nước, hỗ trợ tiêu thoát nước và từng bước giảm nguy cơ ngập úng cho khu vực. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV-2026.

Ghi nhận tại công trường cho thấy, các đơn vị thi công đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức làm việc theo tinh thần “3 ca, 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Hoạt động vận chuyển đất đào và phế thải ra khỏi công trường diễn ra liên tục, với nhiều xe tải nối nhau ra vào khu vực dự án.

Trước khi rời công trường, các phương tiện được phụt rửa để hạn chế đất, bùn bám theo bánh xe ra đường.

Tuy nhiên, áp lực giao thông vẫn hiện hữu trên tuyến Hoàng Tăng Bí (phường Đông Ngạc), dài gần 2km, hiện là trục giao thông chính phục vụ thi công hồ điều hòa Chèm.

Lưu lượng xe tải vận chuyển đất, vật liệu xây dựng tăng cao, trong khi người dân vẫn lưu thông thường xuyên trên tuyến đường, khiến nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng vệ sinh môi trường cần được kiểm soát chặt chẽ.

Trước thực tế đó, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải phục vụ dự án.

Tại khu vực công trường, tổ công tác tiến hành kiểm tra các xe ra vào, đồng thời đưa một số phương tiện đi kiểm tra tải trọng để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

Theo lực lượng chức năng, trước đó, đơn vị đã làm việc và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tham gia dự án ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng, đúng thời gian quy định và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Việc kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, kết hợp tuần tra trên các tuyến đường liên quan nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm ngay từ khu vực công trường.

Thông tin từ đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết, từ ngày 15-9-2026 đến nay, đơn vị đã xử lý 507 trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi để đất, vật liệu rơi vãi, chở quá tải và lưu thông không đúng thời gian quy định. Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng lập biên bản, giải thích rõ lỗi vi phạm, yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải và lái xe trong quá trình phục vụ dự án. Khi công trình bước vào giai đoạn thi công cao điểm, yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm tiến độ, vừa kiểm soát tốt những tác động đến đời sống dân sinh.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 6 tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Cùng với trách nhiệm của lực lượng chức năng, các đơn vị thi công và doanh nghiệp vận tải cần thực hiện nghiêm quy định về tải trọng, che chắn, vệ sinh phương tiện và thời gian hoạt động, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, môi trường sạch sẽ, an toàn trên các tuyến đường quanh dự án hồ điều hòa Chèm.