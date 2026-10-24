Tăng cường giám sát, xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc

Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, hướng tới môi trường du lịch an toàn, văn minh, xanh và thân thiện.

Cơ bản thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hoạt động giám sát, hỗ trợ được triển khai nhằm đánh giá tình hình thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; đồng thời trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, gắn bảo vệ sức khỏe cộng đồng với nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch bền vững.

Đoàn giám sát hỗ trợ thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại một số cơ sở lưu trú du lịch và điểm tham quan ở Lào Cai tại phường Sa Pa - Lào Cai. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Qua khảo sát thực tế tại một số cơ sở lưu trú du lịch và điểm tham quan ở Lào Cai và TP Huế, đoàn công tác ghi nhận hầu hết các đơn vị đã cơ bản thực hiện những quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các cơ sở đã bố trí biển báo cấm hút thuốc tại những khu vực theo quy định; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên và khách du lịch chấp hành quy định không hút thuốc lá tại nơi công cộng.

Đây là những hoạt động thiết thực nhằm từng bước hình thành thói quen ứng xử văn minh, tôn trọng sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Trong lĩnh vực du lịch, việc duy trì môi trường không khói thuốc không chỉ góp phần hạn chế phơi nhiễm với khói thuốc mà còn nâng cao chất lượng không gian nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm của du khách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng ghi nhận một số cơ sở lưu trú chưa cập nhật đầy đủ các quy định mới liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường thông tin, hướng dẫn để các đơn vị nắm rõ quy định hiện hành, chủ động điều chỉnh nội quy và cách thức tổ chức thực hiện phù hợp.

Cập nhật quy định mới, hoàn thiện công tác tuyên truyền

Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã hướng dẫn các đơn vị tiếp tục thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế; đồng thời phổ biến quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Theo đó, từ năm 2025, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị cấm. Các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng và chứa chấp người khác sử dụng những sản phẩm này cũng được quy định xử phạt tại Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc cập nhật và phổ biến kịp thời các quy định mới có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng chỉ tập trung kiểm soát thuốc lá truyền thống mà chưa chú trọng đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Sau khi được đoàn công tác trao đổi, hướng dẫn, đại diện một số cơ sở lưu trú bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng và cho biết sẽ bổ sung các nội dung liên quan vào nội quy, hệ thống biển báo; đồng thời tăng cường thông tin, nhắc nhở nhân viên và du khách thực hiện.

Đoàn công tác cũng khuyến nghị các đơn vị rà soát, bổ sung hoặc thay thế biển báo cấm hút thuốc tại những vị trí cần thiết, bảo đảm dễ quan sát, dễ nhận biết. Nội dung và hình ảnh cảnh báo cần được cập nhật, thể hiện đầy đủ thông tin liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bên cạnh thuốc lá truyền thống, phù hợp với các quy định hiện hành.

Cùng với việc hoàn thiện hệ thống biển báo, các cơ sở cần tăng cường phổ biến quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người lao động, lồng ghép nội dung này vào chương trình đào tạo nội bộ và quy trình phục vụ. Việc tuyên truyền không nên chỉ dừng lại ở phổ biến quy định mà cần gắn với hoạt động thường ngày, giúp nhân viên hiểu rõ trách nhiệm và biết cách hướng dẫn, nhắc nhở khách thực hiện.

Đặc biệt, đội ngũ lễ tân, bảo vệ, buồng phòng, hướng dẫn viên và những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách có vai trò quan trọng trong duy trì môi trường không khói thuốc. Thông qua việc cung cấp thông tin, hướng dẫn và nhắc nhở phù hợp, các bộ phận này có thể góp phần nâng cao ý thức chấp hành của du khách, bảo đảm quy định được thực hiện đồng bộ tại các khu vực trong cơ sở.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện cần phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù hoạt động của từng cơ sở. Các đơn vị cần chủ động rà soát những nội dung còn hạn chế, từng bước hoàn thiện cách thức quản lý, tuyên truyền và duy trì môi trường không khói thuốc, bảo đảm các quy định được thực hiện thường xuyên, thực chất.

Hoạt động giám sát tại TP Huế. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Hướng tới môi trường du lịch an toàn, văn minh và bền vững

Hoạt động giám sát này là một trong những nội dung triển khai Chương trình xây dựng môi trường không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch. Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời tăng cường hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực này.

Thông qua hoạt động giám sát và hướng dẫn trực tiếp, các cơ sở có thêm thông tin để rà soát việc thực hiện quy định, nhận diện những nội dung cần bổ sung và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động. Đây cũng là cơ hội để cơ quan quản lý và đơn vị kinh doanh trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, từng bước đưa các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá đi vào thực tiễn.

Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách về không gian nghỉ ngơi, tham quan an toàn và lành mạnh.

Để đạt được mục tiêu này, cần có sự tham gia tích cực, thường xuyên của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người lao động và khách du lịch. Khi quy định được phổ biến đầy đủ, biển báo được bố trí phù hợp và việc nhắc nhở được duy trì thường xuyên, môi trường không khói thuốc sẽ từng bước trở thành một tiêu chí trong hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch, góp phần khẳng định hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn, văn minh, xanh và thân thiện.