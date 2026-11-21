Ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, chiều 21/11, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì Họp báo công bố kết quả kỳ họp.

Quốc hội dành 80% thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp

Báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, trong điều kiện khối lượng công việc rất lớn, với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ, các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực đối với những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã dành 80% thời gian kỳ họp cho việc xem xét, thảo luận, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; trong đó, ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật, tác động trực tiếp và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường của đất nước; thông qua 16 luật để sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành (nhiều luật được xây dựng theo hướng sửa đổi, bổ sung đồng thời các luật có liên quan, nhằm xử lý những bất cập mang tính liên ngành và tăng tính đồng bộ của hệ thống pháp luật).

Thông qua 3/5 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các nội dung thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết dứt điểm "điểm nghẽn" pháp lý, tạo đột phá thể chế, thúc đẩy tăng trưởng theo chủ trương của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý và làm sạch dữ liệu, đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tiếp theo...

Cơ sở dữ liệu hoạt động giám sát sắp đi vào hoạt động

Trả lời câu hỏi tại họp báo về việc Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ sau chất vấn như thế nào, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải cho biết, sáng nay Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn, trong đó Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã đặt ra rất rõ các nội dung, kèm các thời hạn, chủ thể thực hiện cụ thể. Chủ yếu là Bộ Tài chính và Bộ KHCN.

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải trả lời tại họp báo.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương cụ thể hoá các cam kết thành hành động cụ thể, rõ tiến độ thực hiện; nhấn mạnh Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, đảm bảo các vấn đề đặt ra được thực hiện hiệu quả.

"Tới đây, Cơ sở dữ liệu hoạt động giám sát sẽ đi vào hoạt động, kết quả thực hiện các nghị quyết giám sát sẽ được cập nhật thường xuyên để các cơ quan chức năng theo dõi và nhân dân theo dõi, giám sát", ông nói.

Bên cạnh đó, Kết luận số 96 và Đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động giám sát cũng là những chủ trương tương đối mới, trong đó quy định cụ thể hơn, làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện các nghị quyết giám sát, gắn chặt việc thực hiện các kiến nghị giám sát với việc giải trình...

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi trả lời tại họp báo.

"Thường trực Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp các Uỷ ban theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo tại các kỳ họp của Quốc hội và các Phiên họp UBTVQH để xem xét, đánh giá. Đây có thể là một trong những yếu tố sau này đưa ra xem xét lấy phiếu tín nhiệm với các bộ trưởng, trưởng ngành", Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải thông tin.

Mục tiêu xuyên suốt là phục vụ con người, bảo đảm an ninh, an toàn

Liên quan việc giám sát sử dụng AI trong lĩnh vực giáo dục để vừa thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, vừa khai thác được năng lực tư duy của thế hệ trẻ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) Tạ Đình Thi cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chúng ta đã thông qua rất nhiều đạo luật liên quan. Riêng Uỷ ban KHCN&MT đã tham mưu chủ trì thẩm tra 10 luật, trong đó có luật về AI, được thông qua năm 2025.

Hiện, Chính phủ cũng đang triển khai để đưa đạo luật này vào cuộc sống, tinh thần xuyên suốt là thúc đẩy, phát triển AI cùng với lĩnh vực KHCN khác, tiến tới làm chủ, đồng thời phát triển ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác. Xuyên suốt mục tiêu của đạo luật là phục vụ con người, phục vụ phát triển, bảo đảm an ninh, an toàn.

Theo ông, bên cạnh tác động tích cực cũng cần hết sức quan tâm các tác động tiêu cực; sự phát triển cần có kiểm soát chặt chẽ. Tăng cường giáo dục để phát triển, xây dựng các kỹ năng của những người sử dụng, đặc biệt là các em học sinh trong trường học. "Đây cũng là yêu cầu rất cần thiết. Luật giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng chương trình quốc gia về phát triển nhân lực AI, yêu cầu quy định cụ thể, công nhận các chương trình đào tạo phù hợp các đối tượng người học, trong đó có các em học sinh - lứa tuổi cần có sự kiểm tra chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn, bảo vệ năng lực sáng tạo", ông khẳng định.

Về định hướng giám sát, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN&MT cho hay, trên cơ sở định hướng giám sát chung, vừa rồi Bộ Chính trị có kết luận, Quốc hội có kế hoạch cụ thể, Uỷ ban KHCN&MT sẽ tập trung vấn đề này trong thời gian tới...Trên cơ sở giám sát, Ủy ban sẽ có những kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý.