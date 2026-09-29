Tăng cường giám sát 'từ sớm, từ xa', nâng cao hiệu quả thi hành nghị quyết

Đồng chí Bùi Văn Lương chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10-2026 của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đại biểu phát biểu tại Phiên họp.

Đại biểu phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và cơ quan liên quan trong chuẩn bị các nội dung trình Phiên họp.

Nhấn mạnh định hướng công tác thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương phát biểu kết luận Phiên họp.

Song song với việc thực hiện tốt chức năng đại diện và quyết định các vấn đề quan trọng, HĐND tỉnh cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát chủ động “từ sớm, từ xa”, tập trung đánh giá toàn diện, thực chất hiệu quả thi hành của từng nghị quyết sau khi được ban hành.

Đối với những bất cập, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn thi hành một số chính sách, như trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công tác tiếp công dân, đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn thẳng thắn nhận diện nguyên nhân, lượng hóa cụ thể kết quả thực hiện theo định kỳ; trên cơ sở đó kịp thời tham mưu điều chỉnh, sửa đổi hoặc kiên quyết bãi bỏ những quy định thiếu tính khả thi.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc tăng cường kỷ cương và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp giữa HĐND với UBND tỉnh và các ban, ngành là yếu tố then chốt để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri, nhân dân.

Đồng chí giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Phiên họp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo thông báo kết luận, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định để triển khai thực hiện.