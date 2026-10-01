Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

Từ đầu tháng 9 đến nay, số bệnh nhi nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang (phường Long Xuyên) liên tục tăng cao, tạo áp lực lên công tác thu dung, điều trị. Bệnh viện đang chủ động mở rộng công suất giường bệnh, tăng cường phân luồng, sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc sốt xuất huyết có nguy cơ chuyển nặng.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đã tiếp nhận điều trị nội trú 938 ca sốt xuất huyết, tăng 111,8% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 9/2026, bệnh viện tiếp nhận điều trị đến 173 ca. Hiện, có 24 bệnh nhi sốt xuất huyết đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm - Thần kinh, trong đó 3 ca nặng. Ở khu vực điều trị ngoại trú, trong 9 tháng năm 2026, bệnh viện tiếp nhận 938 lượt bệnh nhi sốt xuất huyết, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, nhiều trẻ được gia đình đưa đến khám, điều trị khi có biểu hiện sốt kéo dài, mệt mỏi, nôn ói hoặc đau bụng. Tuy nhiên, một số trường hợp mắc bệnh ban đầu có triệu chứng không rõ ràng, đến khi bệnh diễn tiến mới được đưa đến bệnh viện.

Chăm sóc con đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, bà Nguyễn Ngọc Trắng (xã Cù Lao Giêng, An Giang) cho biết, ban đầu trẻ chỉ mệt, nóng sốt. Gia đình đưa đi khám, cho uống thuốc nhưng sau khoảng 3 ngày tình trạng không giảm. Sau đó trẻ đau bụng, chóng mặt, nôn ói nên được đưa đến bệnh viện. Qua xét nghiệm, bác sĩ xác định trẻ mắc sốt xuất huyết. Sau 5 ngày điều trị, trẻ đã hết sốt, sức khỏe cải thiện và bắt đầu ăn uống trở lại.

Bác sĩ Chuyên khoa I Dương Quốc Việt, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Sản - Nhi An Giang thông tin, với sốt xuất huyết, trẻ có thể chuyển nặng sau những ngày đầu mắc bệnh. Việc theo dõi sát diễn biến sức khỏe và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng.

Đặc biệt đối với những bé mắc sốt xuất huyết mà có tình trạng béo phì thì nguy cơ diễn biến nặng cao hơn. Một số trường hợp có thể suy gan, thất thoát huyết tương. Vì vậy, các bé này cần được theo dõi sát, bác sĩ có thể khám 2-3 lần mỗi ngày và làm xét nghiệm để phát hiện sớm tình trạng bệnh.

Bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

Theo Sở Y tế An Giang, trong tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận 193 ổ dịch sốt xuất huyết, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm đến nay lên 1.873 ổ. Riêng từ đầu năm đến ngày 24/9, toàn tỉnh ghi nhận 6.700 ca sốt xuất huyết, tăng 3.122 ca so với cùng kỳ năm 2025 và có 1 trường hợp tử vong. Một số địa phương ghi nhận số ca mắc cao như: Đặc khu Phú Quốc 290 ca, xã Cù Lao Giêng 63 ca, xã Khánh Bình 37 ca.

Đối với bệnh tay chân miệng, từ đầu năm đến ngày 24/9, toàn tỉnh ghi nhận 5.176 ca, tăng 1.710 ca so với cùng kỳ năm 2025; ghi nhận 345 ổ dịch và 1 trường hợp tử vong. Riêng từ ngày 1/9 đến ngày 24/9, tỉnh ghi nhận 536 ca với 53 ổ dịch.

Bác sĩ Dương Quốc Việt cho biết: Số ca nhập viện điều trị sốt xuất huyết liên tục tăng cao do mưa liên tục kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản và phát triển. Bệnh viện đã dự báo số ca mắc có thể tăng cao từ tháng 7-8 nên đã chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Trong đó, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư phục vụ điều trị, nhất là các loại thuốc cần thiết cho những trường hợp sốt xuất huyết trở nặng. Không chỉ sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng cũng đang tạo áp lực cho công tác điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận trên 1.200 lượt bệnh nhi tay chân miệng điều trị nội trú, tăng 21% so với cùng kỳ, cùng hơn 5.300 lượt điều trị ngoại trú.

Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đã xây dựng phương án nâng công suất giường điều trị bệnh truyền nhiễm từ 55 lên 123 giường; chuẩn bị đưa Khu Hồi sức cấp cứu Nhi và Khoa Cấp cứu Nhi cũ vào hoạt động khi số ca bệnh tăng cao. Cùng với tăng khả năng thu dung, bệnh viện cũng tập trung rà soát thuốc, vật tư và nhân lực; tăng cường phân luồng, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh nhi có dấu hiệu chuyển nặng, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trước diễn biến dịch bệnh gia tăng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, ngành Y tế đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng và phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực nguy cơ cao; đồng thời tăng cường giám sát tại trường học và các cơ sở y tế.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại gia đình và cộng đồng. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và kịp thời, cùng với xử lý triệt để các ổ dịch, góp phần hạn chế bệnh chuyển nặng, tử vong và nguy cơ dịch bệnh lan rộng.