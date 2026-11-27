Kháng kháng sinh: Thách thức lớn đối với hiệu quả điều trị

Kháng kháng sinh (AMR) đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng đối với y tế toàn cầu. Theo nghiên cứu công bố trên The Lancet, năm 2021, AMR liên quan đến khoảng 4,71 triệu ca tử vong trên thế giới, trong đó 1,14 triệu ca tử vong do cho tình trạng kháng thuốc.

Tại Việt Nam, tăng cường giám sát vi khuẩn kháng thuốc, chuẩn hóa dữ liệu vi sinh và cập nhật tình hình nhạy cảm kháng sinh là yêu cầu cấp thiết. Những dữ liệu này giúp bác sĩ có thêm cơ sở khoa học trong lựa chọn kháng sinh, điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp với đặc điểm vi khuẩn gây bệnh, đồng thời hỗ trợ triển khai các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn.

Toàn cảnh hội nghị

Trước yêu cầu đó, MEDLATEC phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kháng thuốc thuộc Viện An ninh Y tế quốc gia Nhật Bản (JIHS) và Hiệp hội các Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức hội nghị “Giám sát kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh và khởi động thành lập mạng lưới giám sát kháng kháng sinh khối các bệnh viện tư nhân”.

Tham dự hội nghị gồm đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, CDC Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hiệp hội các Bệnh viện tư nhân Việt Nam; các chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc dự án ASIARS-NET, Trung tâm Nghiên cứu kháng thuốc JIHS; Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam.

Về phía MEDLATEC có đại diện Hội đồng sáng lập, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo, lãnh đạo Hệ thống Xét nghiệm.

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng cố vấn MEDLATEC GROUP khẳng định: “Tăng cường nghiên cứu, kết nối dữ liệu và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ sở y tế là hướng đi cần thiết để nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn”

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại hội nghị

Từ góc độ quản lý ngành, TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh: kháng kháng sinh là vấn đề y tế nghiêm trọng tại Việt Nam, đòi hỏi sự chung tay của toàn hệ thống y tế. Ông đánh giá cao sự tham gia chủ động của MEDLATEC trong thúc đẩy hoạt động giám sát, nghiên cứu và kết nối chuyên môn; đồng thời khẳng định Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị nhằm nâng cao năng lực giám sát kháng kháng sinh, phục vụ công tác khám, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cập nhật nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong giám sát kháng kháng sinh

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là phiên báo cáo khoa học với sự tham gia của các chuyên gia vi sinh trong nước và quốc tế.

Mở đầu, PGS.TS Đoàn Mai Phương - Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng Việt Nam trình bày chủ đề “Thách thức trong quản lý vi khuẩn Gram âm kháng kháng sinh tại Việt Nam”. Báo cáo tập trung phân tích thực trạng và những khó khăn trong quản lý, giám sát nhóm vi khuẩn Gram âm kháng thuốc tại các cơ sở y tế, qua đó cho thấy yêu cầu cần tăng cường năng lực xét nghiệm vi sinh và cập nhật dữ liệu kháng thuốc.

Tiếp nối chương trình, TS. Yahara Koji - Trung tâm Nghiên cứu kháng thuốc, JIHS trình bày trực tuyến báo cáo về ASIARS-NET trong giám sát kháng kháng sinh và kinh nghiệm giám sát quốc gia tại Nhật Bản, từ phân tích kiểu hình đến kiểu gen dựa trên các chủng vi khuẩn phân lập.

Những kinh nghiệm được chia sẻ mang đến góc nhìn chuyên sâu về phương pháp tổ chức giám sát, chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng kỹ thuật phân tích di truyền trong nhận diện đặc điểm kháng thuốc. Đây cũng là cơ sở tham khảo có giá trị đối với các đơn vị y tế Việt Nam trong quá trình nâng cao chất lượng hoạt động giám sát.

Đáng chú ý, PGS.TS Nguyễn Thái Sơn - Giám đốc Hệ thống Xét nghiệm MEDLATEC trình bày báo cáo “Kết quả giám sát kháng kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh phối hợp giữa MEDLATEC và NIID”.

PGS.TS Nguyễn Thái Sơn trình bày các kết quả đạt được của sự phối hợp giữa MEDLATEC và NIID

Báo cáo cập nhật những kết quả nghiên cứu từ quá trình hợp tác giữa MEDLATEC và đối tác Nhật Bản, cho thấy giá trị của việc kết nối dữ liệu xét nghiệm, trao đổi chuyên môn và ứng dụng kinh nghiệm quốc tế vào hoạt động giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam.

Một nội dung chuyên sâu khác được trình bày bởi ThS.BS Mai Thị Trang - Trưởng phòng Vi sinh, Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC với nghiên cứu “Sự phân bố các gen mã hóa carbapenemase ở Klebsiella pneumoniae tại MEDLATEC với sự phối hợp của NIID”.

Klebsiella pneumoniae là vi khuẩn có khả năng gây nhiều bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt ở những người bệnh có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch. Đáng lưu ý, các chủng mang gen mã hóa carbapenemase có khả năng kháng carbapenem - nhóm kháng sinh quan trọng trong điều trị nhiều trường hợp nhiễm khuẩn nặng. Việc nghiên cứu sự phân bố các gen này có ý nghĩa trong nhận diện cơ chế kháng thuốc, theo dõi đặc điểm di truyền của vi khuẩn và bổ sung dữ liệu phục vụ công tác giám sát.

Thông qua các báo cáo, hội nghị làm rõ vai trò bổ trợ giữa xét nghiệm vi sinh truyền thống và kỹ thuật sinh học phân tử trong nhận diện, phân tích đặc điểm kháng thuốc. Nếu xét nghiệm kháng sinh đồ giúp xác định mức độ nhạy cảm của vi khuẩn với các loại kháng sinh, thì phân tích gen kháng thuốc góp phần nhận diện cơ chế di truyền liên quan, bổ sung thông tin chuyên sâu cho hoạt động giám sát.

Bên cạnh đó, phiên thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả và đại biểu tạo diễn đàn trao đổi về những vấn đề thực tiễn trong xét nghiệm vi sinh, giám sát kháng thuốc và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động điều trị.

MEDLATEC có tiềm năng trở thành phòng xét nghiệm tham chiếu của mạng lưới

Đánh giá về năng lực của MEDLATEC, TS. Lê Nhật Minh - Điều phối viên dự án ASIARS-NET các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm Nghiên cứu kháng thuốc, Viện An ninh Y tế quốc gia Nhật Bản (JIHS) nhận định: “Cho tới thời điểm hiện tại, trong hệ thống giám sát kháng kháng sinh của khối công lập, có 3 bệnh viện được công nhận là phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia, bao gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Truyền nhiễm Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi tin tưởng rằng, Khoa Vi sinh - Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC hoàn toàn có thể trở thành một phòng xét nghiệm tham chiếu đúng chuẩn của hệ thống giám sát kháng kháng sinh khối các bệnh viện tư nhân”.

TS. Lê Nhật Minh đánh giá cao năng lực xét nghiệm Hệ thống Y tế MEDLATEC

Nhận định trên là sự ghi nhận đối với nền tảng năng lực xét nghiệm và những nỗ lực đầu tư, phát triển chuyên môn của MEDLATEC trong lĩnh vực vi sinh. Đây cũng là định hướng có ý nghĩa quan trọng đối với mạng lưới, bởi phòng xét nghiệm tham chiếu không chỉ thực hiện xét nghiệm mà còn có vai trò hỗ trợ chuyên môn, góp phần chuẩn hóa quy trình và bảo đảm chất lượng dữ liệu giám sát giữa các đơn vị thành viên.

Với định hướng đó, MEDLATEC chú trọng đầu tư năng lực xét nghiệm vi sinh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế. Đặc biệt, quá trình phối hợp với JIHS trong nghiên cứu, phân tích các chủng vi khuẩn gây bệnh và chia sẻ dữ liệu giám sát đã tạo điều kiện để đơn vị tiếp cận kinh nghiệm chuyên môn quốc tế, nâng cao năng lực phân tích và đóng góp thêm dữ liệu khoa học cho công tác phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, MEDLATEC cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện ký biên bản đồng thuận và thành lập Ban điều phối Mạng lưới giám sát kháng kháng sinh khối các bệnh viện tư nhân. Đây là bước khởi đầu quan trọng nhằm tăng cường kết nối chuyên môn, mở rộng nguồn dữ liệu và thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ sở y tế trong hoạt động giám sát.

Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, các tổ chức chuyên môn và đối tác quốc tế, cùng nền tảng năng lực của các đơn vị thành viên, mạng lưới được kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu giám sát, hỗ trợ sử dụng kháng sinh hợp lý và kiểm soát tình trạng kháng thuốc. Qua đó, MEDLATEC tiếp tục khẳng định vai trò chủ động trong nghiên cứu, kết nối chuyên môn và đóng góp vào nỗ lực bảo vệ hiệu quả điều trị, an toàn cho người bệnh.