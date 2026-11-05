Tăng cường giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND phường Ngũ Hành Sơn thành lập đoàn công tác kiểm tra thực địa việc giải quyết kiến nghị cử tri. Ảnh: NGỌC HÀ

Những bước chuyển tích cực

Thời gian qua, cử tri trên địa bàn phường đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông xuống cấp và tiến độ các dự án treo tại 14 vị trí cụ thể ở kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Những kiến nghị được UBND phường giao các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý đến nay đã có những bước chuyển tích cực.

Trước tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn diễn ra phức tạp tại khu vực chợ Bắc Mỹ An và chợ Non Nước, từ tháng 6/2026 đến nay, Tổ Kiểm tra trật tự đô thị đã ra quân tổng cộng 45 lượt và phối hợp với Công an phường xử phạt hành chính các trường hợp cố tình vi phạm.

Hiện tại, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đang khẩn trương lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và camera giám sát tại góc đường Ấp Bắc - Nam Thành để làm cơ sở “phạt nguội”.

Đối với kiến nghị của cử tri về hệ thống cống thoát nước khu dân cư Khuê Đông 2, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường cho biết đã phối hợp xử lý, khơi thông dứt điểm vào tháng 8/2026.

Ngoài ra, đoạn đường 100m thiếu đèn chiếu sáng tại khu dân cư Mân Quang 2 cũng đã được đầu tư thi công hoàn thành.

Tại vị trí cuối đường Bình Kỳ, thời gian qua tồn tại tình trạng cơ sở sản xuất đá móng bê tông thường xuyên xả thải, gây bụi và tiếng ồn xuyên đêm, gây bức xúc lớn cho nhân dân, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường đã tổ chức họp xử lý vi phạm.

Về giải pháp lâu dài, địa phương đang chờ UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước để tổ chức di dời triệt để cơ sở này ra khỏi khu dân cư.

Thường trực HĐND phường Ngũ Hành Sơn thành lập đoàn công tác kiểm tra thực địa việc giải quyết kiến nghị cử tri. Ảnh: NGỌC HÀ

Không để kiến nghị kéo dài

Cuối tháng 10 vừa qua, Thường trực HĐND phường Ngũ Hành Sơn đã tổ chức đoàn giám sát, kiểm tra thực địa kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng cho biết, về cơ bản, UBND phường và các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân. Yêu cầu đặt ra là việc giải quyết phải đi vào thực chất, không chỉ dừng ở báo cáo kết quả hay các biện pháp xử lý trước mắt.

Cụ thể, đối với phản ánh về việc xe tải, xe cẩu trọng tải lớn dừng đỗ sai quy định gây mất an toàn giao thông tại ngã tư Trương Quang Được - Phan Huỳnh Điểu, Thường trực HĐND phường yêu cầu Công an phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm và duy trì lực lượng chấn chỉnh sau xử lý.

HĐND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đôn đốc các đơn vị thi công và chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn trả nguyên trạng mặt đường An Thượng 5 - Mai Thúc Lân, hay các “ổ gà” bẫy người đi đường trên tuyến Minh Mạng (đoạn qua Khu đô thị Hòa Quý) ngay khi thời tiết thuận lợi.

Đối với dự án Công viên văn hóa du lịch Ngũ Hành Sơn, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những vấn đề cần tập trung tháo gỡ. Trong tổng số 1.612 hồ sơ giải tỏa, đến nay đã bàn giao 1.025 hồ sơ, trong đó riêng năm 2026 bàn giao 115 hồ sơ.

Qua kiểm tra, đoàn giám sát ghi nhận một số khu đất đã giải tỏa còn nhếch nhác, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Trước thực trạng này, đoàn yêu cầu UBND phường đẩy nhanh tiến độ tổ chức họp, tiếp dân, vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng.

Sau khi các hộ bàn giao mặt bằng, tiến hành san lấp cải tạo, nghiên cứu phương án kẻ vạch, bố trí bãi đậu xe cho khu vực di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn góp phần bảo đảm cảnh quan và trật tự tại khu vực di tích.

“Các đơn vị được giao nhiệm vụ cung cấp đầy đủ minh chứng bằng văn bản, biên bản xử lý và hình ảnh đối chứng trước - sau tại kỳ họp HĐND tới; những vị trí còn vướng mắc phải xác định rõ thời hạn hoàn thành và đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, không để tình trạng kiến nghị của cử tri kéo dài từ kỳ họp này sang kỳ họp khác”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ngũ Hành Sơn Mai Thị Ánh Hồng chia sẻ.