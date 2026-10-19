Tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Hungary

Tiết mục văn nghệ do chị em Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Ngày 18/10, tại thủ đô Budapest, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Hiệp hội Người Việt Nam và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ nhất, kết hợp tôn vinh phụ nữ Việt Nam nhân dịp 20/10 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Hungary. Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Tham dự sự kiện còn có: Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary Vũ Quý Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary Phan Thị Bích Thiện, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hungary và nhiều bạn bè Hungary.

Với các hoạt động giao lưu cộng đồng, văn hóa, văn nghệ, Ngày hội là dịp tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, các thế hệ người Việt, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại sở tại.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Phát biểu tại Ngày hội, Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh, đại đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết trong lời căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa thiết thực, tạo nền tảng để bà con tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cộng đồng ổn định, vững mạnh, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa và mối liên hệ với quê hương, đất nước.

Đại sứ Bùi Lê Thái đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội Người Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary và các hội đoàn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đoàn kết, gắn bó, duy trì các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ bà con và chăm lo thế hệ trẻ; mong muốn các tổ chức tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy thế mạnh và thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ, nhất là những người Việt sinh ra, lớn lên tại Hungary. Qua đó, góp phần gìn giữ tiếng Việt, truyền thống dân tộc và bồi đắp tình yêu quê hương cho các thế hệ tiếp nối.

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Đại sứ Bùi Lê Thái ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam tại Hungary trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, gìn giữ tiếng Việt, phong tục, truyền thống và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, kết nối cộng đồng.

Đại sứ đặc biệt đánh giá cao tâm huyết, sáng kiến của Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary Phan Thị Bích Thiện trong việc tổ chức Ngày hội cũng như nhiều hoạt động cộng đồng thời gian qua, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ, vun đắp tình đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và xây dựng cộng đồng gắn bó, nhân ái, giàu bản sắc dân tộc.

Đại sứ Bùi Lê Thái và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đại biểu nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Hungary, sự kiện còn là dịp giới thiệu, lan tỏa những nét đẹp văn hóa, phong tục, ẩm thực và truyền thống dân tộc; khuyến khích các thế hệ người Việt cùng gìn giữ bản sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Hungary, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết giữa Việt Nam và Hungary.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ nhất, với sự kết hợp giữa gắn kết cộng đồng, tôn vinh phụ nữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam, mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng người Việt tại Hungary.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary mong muốn hoạt động được duy trì, trở thành điểm hẹn thường xuyên, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước, đồng thời phát huy vai trò cầu nối văn hóa, hữu nghị, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.