Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào hướng tới tương lai

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của đồng chí Vilay Lakhamfong trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, là sự khẳng định về tình cảm sâu đậm, vững chắc giữa Việt Nam và Lào cùng quyết tâm của hai nước làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm cũng khẳng định vững chắc vai trò quan trọng của mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong tổng thể quan hệ hai nước, vốn đã được tôi luyện qua nhiều gian nan, thử thách và được xây đắp bằng tâm huyết, nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo cùng Nhân dân hai nước. Đối ngoại Đảng giữ vai trò định hướng chiến lược, tạo nền tảng tin cậy chính trị và dẫn dắt hợp tác trên các lĩnh vực.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu, tầm nhìn mới, chuyến thăm cho thấy quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển ngày càng hiệu quả, bền vững, tiếp tục là tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở cả khu vực và trên thế giới.

Tình đoàn kết đặc biệt, trong sáng, thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Lào được kết tinh từ lịch sử đấu tranh cách mạng gian khổ mà hào hùng, kề vai sát cánh cùng vượt qua khó khăn của hai dân tộc. Trên hành trình phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào không ngừng được thắt chặt. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào, luôn đồng hành và ủng hộ nước Lào anh em trên con đường phát triển đất nước và quyết tâm chung tay gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này, trong đó có tăng cường gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển thực chất, đi vào chiều sâu, với nội hàm “gắn kết chiến lược” từng bước được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực.

Quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển thực chất, đi vào chiều sâu, với nội hàm “gắn kết chiến lược” từng bước được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam khẳng định ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào, ủng hộ và hỗ trợ Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X. Hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả kết quả cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị, cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia, kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào cùng các tuyên bố chung, thỏa thuận, cam kết đã đạt được trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên; tin cậy chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước được duy trì ở mức cao.

Đặc biệt, quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị và nhân tố định hướng quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Lào. Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, hai Đảng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hợp tác, tăng cường trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời chỉ đạo đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả cụ thể, phục vụ phát triển của mỗi nước và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng, được triển khai toàn diện và thực chất. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được thúc đẩy theo hướng tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực như kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Lào, với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 7,04 tỷ USD với khoảng 300 dự án. Thương mại song phương ghi nhận kết quả tích cực. Hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, ghi nhận những bước tiến. Hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Việc đón tiếp đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các nghị quyết của Bộ Chính trị. Kế thừa, gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là trách nhiệm chung lớn lao của cả hai dân tộc để đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn gắn kết chiến lược mới, ngày càng sâu sắc và hiệu quả.

Năm 2027 ghi dấu những mốc son của quan hệ hai nước, với dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Vilay Lakhamfong chính là cơ hội quan trọng để hai nước cùng trao đổi về những định hướng, biện pháp chiến lược đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục vươn lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo.