Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thăm Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du. (Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LÀO)

Mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước láng giềng anh em Việt Nam và Lào đang tiếp tục phát triển tốt đẹp với nội hàm “gắn kết chiến lược” được làm sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân cũng như công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Tình đoàn kết Việt-Lào không chỉ là tài sản chung và niềm tự hào của hai dân tộc, mà còn là một trụ cột ổn định đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của ASEAN và trên thế giới.

Việt Nam và Lào đang hướng đến những mốc son quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước: Kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027. Đây cũng là thời điểm để hai nước nhìn lại hành trình dài đồng hành trải qua những thử thách, biến động lớn của tình hình lịch sử mỗi nước và khu vực, từ đoàn kết và cùng chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc đến ủng hộ, hợp tác chặt chẽ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Trong kỷ nguyên phát triển mới, hai nước nhất trí nâng tầm từ hợp tác lên gắn kết, khẳng định định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, hợp tác kinh tế song phương thời gian qua ghi nhận những chuyển biến tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều chạm mốc gần 3 tỷ USD, tăng 32% so với mức năm 2024. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam với hơn 300 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ USD. Các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều người lao động Lào và đóng góp đáng kể cho ngân sách nước bạn. Đây là những cơ sở vững chắc để hai bên tiếp tục cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và phát triển các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị chung.

Việt Nam và Lào luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu nêu trên và tạo những bước chuyển mạnh mẽ trong quan hệ song phương, việc tăng cường kết nối hạ tầng được hai nước đặc biệt chú trọng. Theo đó, Việt Nam và Lào đang tập trung thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm, nhất là các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng như đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng, cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, hệ thống kho và đường ống dẫn xăng dầu kết nối hai nước cùng các dự án hợp tác điện năng. Đây được xem là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nền tảng đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD.

Đồng chí Khamphan Pheuyavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, là hình mẫu của sự thủy chung trong sáng hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế và là tấm gương để các thế hệ tiếp tục học tập, tiếp nối. Phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, hai nước đang nỗ lực chuyển hóa những giá trị của tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác thành nguồn lực phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập của mỗi nước. Trong bối cảnh mới, tinh thần đoàn kết gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ chân thành dành cho nhau sẽ tiếp tục là nguồn sức mạnh để Việt Nam và Lào thêm vững tin trên con đường phát triển đất nước, gặt hái những thành tựu rực rỡ mới trong sự nghiệp cách mạng của cả hai dân tộc.