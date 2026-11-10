Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, gỡ vướng mắc về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh HSS)

Hội nghị nhằm cập nhật những quy định mới, kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chương trình diễn ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và cán bộ có liên quan; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và bảo hiểm xã hội các cơ sở cùng đại diện các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong những tháng cuối năm 2026, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Việc thực hiện đầy đủ các chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng, lâu dài của người lao động mà còn góp phần ổn định nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh HSS)

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã trao đổi về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động gắn với trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động. Nội dung tập trung vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý những vi phạm phát sinh.

Cùng với đó, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao đổi về vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại diện các đơn vị của Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng phổ biến các nội dung của Nghị định số 274/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 283/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, thông tin hướng dẫn việc triển khai Sổ bảo hiểm xã hội điện tử, thẻ bảo hiểm y tế điện tử và ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số. Đồng thời, giới thiệu những tiện ích của sổ bảo hiểm xã hội điện tử trong việc tra cứu, quản lý thông tin, theo dõi quá trình tham gia, đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người lao động chủ động kiểm tra, bảo vệ quyền lợi của mình; hỗ trợ doanh nghiệp đối chiếu, cập nhật dữ liệu chính xác, giảm thủ tục giấy tờ và nâng cao hiệu quả quản lý. Đây là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là hoạt động đối thoại trực tiếp giữa đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động Thành phố với các đơn vị, doanh nghiệp.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trao đổi, đặt câu hỏi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 60 câu hỏi, ý kiến trao đổi từ các đơn vị, doanh nghiệp, chủ yếu liên quan đến việc triển khai sổ bảo hiểm xã hội điện tử; xác định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động; quy trình kê khai, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số, tập trung vào việc hoàn thiện các tính năng, nâng cao tính thuận tiện trong tra cứu, cập nhật và đồng bộ thông tin của người tham gia.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đại diện lãnh đạo đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Hoạt động đối thoại không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ, thực hiện đúng các quy định pháp luật mà còn là dịp để cơ quan bảo hiểm xã hội lắng nghe ý kiến từ thực tiễn, qua đó tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động.