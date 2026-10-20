Tăng cường đối thoại, phát huy dân chủ ở cơ sở

Đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề dân sinh tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND xã Mường Pồn.

Vừa qua, xã Mường Pồn tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân, với sự tham gia của đại diện cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các bản trên địa bàn. Tại hội nghị, 17 ý kiến, kiến nghị được nêu ra, tập trung vào những vấn đề thiết thực như nhà văn hóa, nước sinh hoạt, giao thông, điện lưới, chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở bản và hỗ trợ sản xuất…

Tại bản Pá Trả, ông Hờ A Chứ, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản kiến nghị xã quan tâm đầu tư nhà vệ sinh, bể chứa nước và mái che sân chơi tại nhà văn hóa. Đây là những hạng mục cần thiết nhằm bảo đảm điều kiện hội họp, sinh hoạt cộng đồng, nhất là khi người dân tham gia các hoạt động chung của bản. Tiếp thu kiến nghị, UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Ban quản lý bản rà soát hiện trạng, nhu cầu đầu tư, nghiên cứu khả năng huy động nguồn lực và cân đối vốn theo quy định. Ban quản lý bản có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, tạo mặt bằng mở rộng không gian nhà văn hóa. Công tác rà soát, tham mưu được yêu cầu hoàn thành trong tháng 10/2026.

Ông Hờ A Chứ, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Pá Trả chia sẻ: Qua đối thoại, chúng tôi mong muốn phản ánh những khó khăn của bản đến chính quyền và được thông tin rõ về hướng giải quyết. Đây cũng là dịp để người dân trực tiếp trình bày nguyện vọng, hiểu hơn về những việc địa phương đang triển khai, đồng thời mong các kiến nghị tiếp tục được quan tâm, giải quyết để đời sống ngày càng tốt hơn.

Tại bản Púng Giắt, ông Lò Văn Hùng, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh bản kiến nghị làm rõ tình trạng sạt lở khu vực gần hồ thủy điện Huổi Vang xảy ra từ tháng 5/2026. Theo phản ánh, sự việc có nguy cơ ảnh hưởng đến đất ở, ruộng lúa và hoa màu của 15 hộ dân. Người dân mong muốn xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng, trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời làm rõ khả năng bồi thường và phương án xây dựng kè bảo vệ khu vực sạt lở. Đây là vấn đề phức tạp, liên quan trực tiếp đến tài sản, sinh kế và an toàn của người dân, đòi hỏi phải kiểm tra thực tế, đối chiếu hồ sơ trước khi đưa ra kết luận. UBND xã giao Phòng Kinh tế phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Huổi Vang - Thành Bưởi, cơ quan chuyên môn cấp trên và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ đất đai, phạm vi dự án, hiện trạng sạt lở; xác định các hộ bị ảnh hưởng, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xã sẽ trả lời Nhân dân bản Púng Giắt bằng văn bản trong tháng 10/2026; những nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Thực tiễn tại các bản Pá Trả, Púng Giắt cho thấy, đối thoại giúp chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, xác định nhiệm vụ ưu tiên và hướng giải quyết phù hợp. Việc phân công rõ cơ quan chủ trì, nhiệm vụ và thời hạn thực hiện cho thấy các kiến nghị không chỉ được ghi nhận mà còn gắn với trách nhiệm giải quyết sau hội nghị, tạo cơ sở để người dân theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn cho biết: Đối thoại giúp chính quyền trực tiếp lắng nghe, nắm bắt khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền cần được chủ động giải quyết; vấn đề cần xác minh phải được làm rõ, xác định thời hạn thực hiện; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Đây là cơ sở để các kiến nghị được xem xét thực chất, công khai, gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo Thông báo số 5132/TB-UBND ngày 1/10/2026 của UBND xã Mường Pồn, trong 17 ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, có 6 ý kiến được trả lời rõ tại chỗ, 10 ý kiến cần tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện và 1 ý kiến cần xác minh, trả lời bằng văn bản. Tinh thần xuyên suốt là: “Việc đã rõ thì khẩn trương thực hiện; việc còn vướng phải tập trung tháo gỡ; việc vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, không để kéo dài”.

Hiệu quả đối thoại không chỉ nằm ở việc lắng nghe mà còn ở trách nhiệm giải quyết kiến nghị đến cùng. Khi ý kiến của người dân được xem xét nghiêm túc, phản hồi kịp thời, niềm tin và sự đồng thuận được củng cố, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Từ thực tiễn xã Mường Pồn, có thể thấy đối thoại chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi kiến nghị của người dân được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm rõ ràng và được theo dõi đến cùng. Việc lắng nghe, giải thích thấu đáo và thông tin kịp thời về tiến độ giải quyết kiến nghị sẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, củng cố sự đồng thuận, xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân và vì Nhân dân phục vụ.