Tăng cường đối thoại, hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước và cộng đồng ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, ông Victor Ngo, Chủ tịch BWG, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, trước những biến động khó lường của kinh tế, tài chính toàn cầu, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành CSTT, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại buổi làm việc

NHNN điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân; chủ động điều hành tỷ giá, phù hợp với điều kiện thị trường đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế. Đồng thời, NHNN định hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Đến ngày 21/10/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025.

Về hợp tác với BWG, Phó Thống đốc đánh giá cao sự tham gia tích cực và những đóng góp thiết thực của BWG trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như phối hợp trao đổi, xử lý các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Trong thời gian tới, Phó Thống đốc đề nghị BWG tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quốc tế, chia sẻ kiến thức chuyên môn và hỗ trợ nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Ông Victor Ngo, Chủ tịch BWG, Tổng giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Về phía BWG, ông Victor Ngo đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của NHNN trong xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động ngân hàng. Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, NHNN đã xử lý 21 trong tổng số 39 vấn đề BWG nêu; đối với các vấn đề còn lại, các đơn vị liên quan đều đã có ý kiến phản hồi, đề xuất định hướng xử lý. Đại diện BWG khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp với NHNN trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và góp phần bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả. Đồng thời, BWG chia sẻ một số kinh nghiệm quốc tế và đề xuất liên quan đến cơ chế quản trị, cấp phép và phạm vi hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN và đại diện thành viên BWG đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ và định hướng hoạt động của ngành Ngân hàng; đồng thời thảo luận về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và triển khai Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết luận buổi làm việc, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận những kết quả hợp tác giữa hai bên trong năm 2026, đồng thời đánh giá cao những chia sẻ thực tiễn từ BWG. Hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất các lĩnh vực ưu tiên và phương hướng phối hợp trong Kế hoạch hợp tác năm 2027. Phó Thống đốc đề nghị các đơn vị thuộc NHNN và BWG tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp triển khai Kế hoạch; phát huy vai trò kết nối với các nhóm công tác khác trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), tổng hợp kiến nghị của cộng đồng ngân hàng, chia sẻ thông tin thị trường và kinh nghiệm quốc tế, góp phần hỗ trợ NHNN hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.