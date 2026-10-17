Tăng cường đối thoại để chăm lo, bảo vệ lao động nữ

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành hướng dẫn triển khai hoạt động “Đảm bảo bình đẳng giới nhằm chăm lo, bảo vệ cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”. Qua đó góp phần phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, đồng thời thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nắm bắt tình hình việc làm, đời sống công nhân tại Khu công nghiệp Thanh Hải, phường Bảo An.

Đối tượng hướng đến là công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; có nhiều chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ cần được trao đổi, thương lượng với người sử dụng lao động. Quy trình thực hiện tại cơ sở gồm 7 bước: Xây dựng kế hoạch; rà soát chính sách hiện hành; khảo sát, lấy ý kiến lao động nữ; tổng hợp và gửi nội dung đối thoại đến người sử dụng lao động trước ít nhất 5 ngày làm việc; chuẩn bị nội dung, nhân sự; tổ chức đối thoại dân chủ, công khai; giám sát việc thực hiện các cam kết sau đối thoại.

Nội dung đối thoại tập trung vào tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, chính sách thai sản, nuôi con nhỏ và phòng, chống quấy rối tình dục. Công đoàn có thể đề xuất các phúc lợi cao hơn quy định pháp luật như: Hỗ trợ chi phí gửi trẻ, trợ cấp khi sinh con, bố trí công việc linh hoạt, cải thiện phòng vắt trữ sữa mẹ, tăng thời gian nghỉ phù hợp và hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn cơ sở được khuyến khích tổ chức đối thoại chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung chăm lo lao động nữ vào các cuộc đối thoại định kỳ, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ nữ công, cán bộ công đoàn tham gia tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng và pháp luật lao động. Thông qua hoạt động này, Liên đoàn Lao động tỉnh hướng đến nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phát huy tiếng nói của nữ đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để lao động nữ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Hiện nay, toàn tỉnh có 57.544 lao động nữ, trong đó có 52.462 nữ đoàn viên công đoàn. Có 417 công đoàn cơ sở có từ 10 đoàn viên nữ trở lên, 157 công đoàn cơ sở có tỷ lệ nữ chiếm từ 50% tổng số đoàn viên trở lên và 6 công đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên nữ trở lên.