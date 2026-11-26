Đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thông tin được Bộ Công Thương công bố ngày 26/11 cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại khu vực miền Bắc tiếp tục tăng mạnh, đòi hỏi ngành điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 10 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm toàn quốc tăng 9,84% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm thương mại, dịch vụ tăng 13,8%; nhóm quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 9,91%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 8,84%.

Nhu cầu sử dụng điện tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực, trong khi công tác cung ứng năng lượng chịu tác động của biến động giá nhiên liệu, tình hình thời tiết cực đoan và những khó khăn của thị trường năng lượng quốc tế.

Miền Bắc tiếp tục là khu vực có áp lực lớn về tăng trưởng phụ tải. Dự báo trong quý IV/2026, phụ tải điện tại miền Bắc tăng khoảng 14%, cao hơn mức dự kiến 13% của cả nước.

Việc bổ sung nguồn điện, đưa các công trình truyền tải trọng điểm vào vận hành và phát triển điện mặt trời mái nhà là những giải pháp đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực cung ứng.

Tại hội nghị về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và công tác bảo đảm cung ứng điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm đủ năng lượng phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Đối với những công trình nguồn và lưới điện phải đưa vào vận hành trong năm 2027, Bộ trưởng yêu cầu xác định cụ thể tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị, đồng thời chủ động quản trị những rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng.

Việc đầu tư phát triển hạ tầng điện cần được triển khai đồng bộ với nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế trong thời gian tới.