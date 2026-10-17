Tăng cường đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Đại tá Nguyễn Hà Lai phát biểu tại buổi làm việc.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã chủ động rà soát, quản lý địa bàn, tập trung điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định pháp luật. Kết quả, đơn vị đã khởi tố 147 vụ, 365 bị can, tăng 51 vụ, tương đương 63% và tăng 160 bị can, tương đương 94,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong công tác xử lý vi phạm hành chính, đã xử phạt 730 vụ, 787 đối tượng, với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Bên cạnh đấu tranh, xử lý tội phạm, đơn vị chú trọng công tác phòng ngừa, nâng cao năng lực phát hiện vi phạm ngay từ cơ sở. Các hội nghị tập huấn, hướng dẫn Công an cấp xã được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện, phát hiện, tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm, vi phạm pháp luật.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, Đại tá Nguyễn Hà Lai yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn và lĩnh vực phụ trách; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, kịp thời nhận diện những vấn đề mới nổi, phức tạp, có nguy cơ phát sinh tội phạm. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả. Đại tá Nguyễn Hà Lai đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò "Tư lệnh hệ lực lượng" trong hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị liên quan, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các mặt công tác, tập trung đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.