Tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn bán thuốc giả

Đoạn clip nhạy cảm khi bắt ghen ghi lại trong xe ô tô sau đó phát tán lên mạng xã hội và được nhiều người chia sẻ. Luật sư cảnh báo, các hành vi này có thể đối diện với việc bị xử lý hành chính cũng như hình sự.