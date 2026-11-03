Tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn bán thuốc giả
Tình hình sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc kém chất lượng và không rõ nguồn gốc tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Lợi dụng không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh, nhiều đối tượng đã lập đường dây quy mô lớn. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đang quyết liệt siết chặt thanh tra, kiểm tra và đấu tranh triệt phá tận gốc các ổ nhóm vi phạm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-cuong-dau-tranh-voi-toi-pham-buon-ban-thuoc-gia-24626110319102533.htm