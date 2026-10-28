Tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Vũ Quốc An - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh: Đức An

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ở khu vực biên giới, vùng biển vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, sử dụng các trang mạng xã hội, thường xuyên thay đổi phương thức, hoạt động mua bán, vận chuyển, giao nhận hàng tinh vi, khó phát hiện. Trọng điểm là địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức An

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tích cực, chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác nắm tình hình, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đã xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án, thu giữ nhiều tang vật với số lượng, giá trị lớn. Toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xác lập đấu tranh thành công 110 chuyên án (70 chuyên án ma túy, 31 chuyên án về buôn lậu, 07 chuyên án vật liệu nổ; chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 1.670 vụ, 2.250 đối tượng).

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức An

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao, tình hình hoạt động các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp (đặc biệt là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép). Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm xảy ra trên các tuyến biên giới, vùng biển, cửa khẩu, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị BĐBP tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh và các cơ quan nghiệp vụ cấp trên.

Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành và các hải đoàn tăng cường các tổ chốt tuần tra, đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển, kiểm soát 24/24h. Xây dựng kế hoạch nghiệp vụ triển khai lực lượng trên các hướng, địa bàn trọng điểm. Kịp thời nắm, dự báo, phân tích đúng tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, kiên quyết không để bị động bất ngờ. Chỉ đạo các tổ, đội công tác xuống địa bàn thực hiện tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới. Phối hợp và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho các Đoàn kiểm tra toàn diện của Bộ Tư lệnh tập trung kiểm tra sâu về việc triển khai công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm của các đơn vị.

Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, các Hải đoàn Biên phòng Xây dựng kế hoạch triển khai, đồng loạt ra quân trước 21h00 ngày 28/10/2026 để tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biên giới, vùng biển, cửa khẩu do đơn vị được giao quản lý./.