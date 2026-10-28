Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới

Hội nghị trực tuyến tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; thống nhất các giải pháp triển khai Kế hoạch số 1822 ngày 8/4/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nâng cao năng lực chỉ đạo, nghiệp vụ tác chiến, tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ khu vực biên giới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh

Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trực tiếp và phối hợp bắt giữ, xử lý 179 vụ với 225 đối tượng; xác lập, đấu tranh thành công 4 chuyên án ma túy; chủ trì, phối hợp bắt giữ 60 vụ với 77 đối tượng, thu giữ hơn 38 kg ma túy. Đồng thời, hỗ trợ lực lượng chức năng nước CHDCND Lào bắt 16 vụ, 20 đối tượng, thu giữ hơn 4 kg ma túy các loại. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ 5 vụ, 6 đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép, thu giữ 5 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng săn và 420 viên đạn; xử lý 36 vụ với 33 đối tượng buôn lậu, tịch thu 225 con gia súc; xử lý 10 vụ với 13 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh

Ngay sau hội nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ, đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới tại cơ quan Ban Chỉ huy và các đồn biên phòng. Các đơn vị tập trung quản lý chặt tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm; tăng cường tuần tra khép kín đường biên, kiểm soát các đường mòn, lối mở và khu vực cửa khẩu. Đồng thời, chủ động phối hợp với lực lượng công an, hải quan, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuần tra song phương với lực lượng chức năng nước CHDCND Lào; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự trên tuyến biên giới./.