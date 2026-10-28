Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biên

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo BĐBP tỉnh và một số đơn vị.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp.

Toàn lực lượng BĐBP đã chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và đạt kết quả tích cực. Cụ thể, toàn lực lượng BĐBP chủ trì, phối hợp đấu tranh, xử lý 1.670 vụ với 2.230 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ 2,1 tấn ma túy các loại, 30 tấn thuốc lá lậu và 36,7 tấn pháo nổ cùng nhiều tang vật khác.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp đấu tranh bắt giữ 219 vụ với 573 đối tượng vi phạm pháp luật; xác lập và đấu tranh thành công 11 chuyên án; xử lý hình sự 32 vụ với 62 đối tượng; xử lý hành chính 151 vụ với 382 đối tượng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh BĐBP nhận định tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp dịp cuối năm, nhất là cận Tết Nguyên đán.

Đồng chí nhấn mạnh: Lực lượng BĐBP chủ động, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình biên giới, cửa khẩu, vùng biên, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các loại tội phạm; kết hợp giữa đấu tranh phòng, chống tội phạm với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân không bao che, tiếp tay cho tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu: Các lực lượng chức năng BĐBP tăng cường cử các đoàn, tổ công tác trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện xuất nhập cảnh; ứng dụng công nghệ, quy trình nghiệp vụ để phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu.

Các đồn, trạm biên phòng tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát các đường, lối mở, khu vực biên giới, vùng biển, kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp lơ là, mất cảnh giác hoặc có hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.