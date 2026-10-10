Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khoẻ cho người dân

Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm chế biến và vận chuyển

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình và kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh trong chế biến thức ăn chín, vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu và thu mua, tích trữ thịt lợn nhiễm bệnh để tiêu thụ.

Ngày 13/9 vừa qua, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, Công an xã Vĩnh Phú phát hiện quán bia hơi Ven Đê do bà Lê Thị Cải (SN 1988) làm chủ và quán bia hơi Huy Hoàng do ông Nguyễn Văn Tiếp (SN 1981) làm chủ, cùng trú tại xã Vĩnh Phú, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, người trực tiếp chế biến thức ăn chín ở cả hai cơ sở đều không đội mũ, không đeo khẩu trang và không mang găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm. Công an xã Vĩnh Phú đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi hộ kinh doanh 2 triệu đồng, tổng số tiền phạt là 4 triệu đồng.

Công an xã An Bình xử lý trường hợp vận chuyển thịt lợn vi phạm quy định vệ sinh thú y.

Trong quý III/2026, Công an xã Bình Nguyên đã xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ liên quan an toàn thực phẩm.

Tại xã An Bình, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.X.Q và ông N.P.H, cùng trú tại thôn Liên Hòa vận chuyển thịt lợn không có dấu kiểm soát giết mổ, dụng cụ và phương tiện vận chuyển không bảo đảm vệ sinh thú y. Ngày 16/9, Công an xã An Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính hai trường hợp trên tổng số tiền 6,9 triệu đồng theo quy định tại khoản 1 và khoản 4, Điều 23 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026 của Chính phủ.

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 9/10, từ tin báo của quần chúng nhân dân, tại Quốc lộ 2 đoạn qua thôn Sơn Phổ, xã Bình Nguyên, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Bình Nguyên kiểm tra xe ô tô BKS: 99C-215.xx. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 820 kg lòng lợn bốc mùi hôi thối, có ruồi bám trên bề mặt, chứa trong 7 thùng phi nhựa và 3 rổ nhựa.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra, phát hiện xe ô tô vận chuyển 820 kg lòng lợn bốc mùi hôi thối.

Lái xe Đ.B.M (SN 1966), trú tại tỉnh Bắc Ninh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch. Tài xế khai nhận thu mua số lòng lợn tại các cơ sở giết mổ ở xã Tiến Thắng (Hà Nội) và phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) để vận chuyển về làm thức ăn nuôi cá. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao phương tiện, tang vật cho Công an xã Bình Nguyên tiếp tục xác minh, xử lý.

Đáng chú ý, trong quý III/2026, Công an xã Bình Nguyên đã xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ với 4 cá nhân, tổng số tiền 2.750.000 đồng, tập trung kiểm tra nguồn gốc, hạn sử dụng và việc chấp hành điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn.

Chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh động vật

Bên cạnh việc kiểm tra dịch vụ ăn uống và chế biến thực phẩm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ còn tập trung phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển lợn nghi nhiễm bệnh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra diện rộng.

Đêm 18/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã Tam Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe tải BKS: 88C-297… do P.M.K (SN 1990), trú tại xã Yên Lãng (Phú Thọ) điều khiển, vận chuyển 102 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 10 tấn có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ghi nhận 3/10 mẫu dương tính với virus PRRS dòng Bắc Mỹ (gây bệnh tai xanh ở lợn). Chủ lô hàng là K.V.D (SN 1996), trú tại xã Lập Thạch (Phú Thọ) khai nhận mua số lợn trên tại một trang trại ở xã Đạo Trù (Phú Thọ) để vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ nhưng chưa thực hiện đăng ký kiểm dịch. Lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định phòng, chống dịch bệnh động vật.

Trước đó, ngày 21/8, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trang trại chăn nuôi của ông T.V.K (SN 1977), tại thôn Đình, xã Vĩnh An, có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh. Kết quả xét nghiệm xác định 8 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo Công an các xã, phường rà soát cơ sở chăn nuôi, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng, tiêu hủy toàn bộ 1.859 cá thể lợn với tổng trọng lượng khoảng 150 tấn theo đúng quy định.

Khởi tố đối tượng trữ gần 38 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả

Nghiêm trọng hơn, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ do Phan Văn Phòng (SN 1965), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) làm chủ có hành vi giết mổ, trữ đông thịt lợn nghi nhiễm bệnh với số lượng lớn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 5 kho lạnh của cơ sở này đang cất giữ 37.484 kg (gần 38 tấn) thịt và da lợn xuất hiện dấu hiệu mẩn đỏ, biến đổi màu sắc. Kết quả giám định từ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ kết luận toàn bộ mẫu bệnh phẩm thu giữ đều dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Phan Văn Phòng về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phòng khai nhận: Từ khoảng tháng 4/2025, lợi dụng dịch bệnh bùng phát, đối tượng đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh giá rẻ của các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng mang về xẻ thịt, cấp đông nhằm bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Phòng về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh theo quy định.

Siết chặt quản lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Để chủ động phòng ngừa thực phẩm không bảo đảm an toàn, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi che giấu dịch bệnh, mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh.

Công an tỉnh Phú Thọ tuyên truyền, khuyến cáo các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về chế biến, bảo quản thực phẩm.

Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y, bảo đảm quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. Đối với người tiêu dùng, cơ quan Công an khuyến cáo chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm định; kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn của Công an tỉnh Phú Thọ đang góp phần ngăn chặn hiệu quả thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân trên địa bàn.