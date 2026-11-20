Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong lĩnh vực y tế vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xác định công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm.

Tổ công tác của Bộ Y tế làm việc tại Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Đồng thời, chủ động rà soát các tuyến, địa bàn, kho hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh và tài khoản thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm để tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý. Các địa phương tập trung kiểm tra hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; việc bán thuốc kê đơn không đúng quy định tại các cơ sở bán lẻ và trên nền tảng thương mại điện tử. Bên cạnh đó, chú trọng phát hiện hành vi giả mạo nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn, quảng cáo sai sự thật về công dụng, thành phần, chất lượng sản phẩm; vận chuyển, sản xuất, mua bán trái phép thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với công an, quản lý thị trường, hải quan, thuế, Bộ đội Biên phòng, chính quyền cấp xã và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, xác minh, xử lý vi phạm. Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình thành đường dây lớn hoặc liên quan nhiều địa phương, cần chủ động phối hợp điều tra, xử lý đồng bộ, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để tẩu tán hàng hóa hoặc tiếp tục vi phạm...