Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại

UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chủ động nắm tình hình, đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ hàng giả; tăng cường điều tra, xử lý các hành vi vi phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao và hoạt động qua không gian mạng. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, tuyến du lịch, chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm và các kho hàng, xưởng sản xuất có dấu hiệu vi phạm.

Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề, tập trung vào nhóm hàng hóa có nguy cơ giả mạo, không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh tại các điểm bán lẻ, chợ truyền thống, cửa hàng trực tuyến và phối hợp với các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội xử lý vi phạm.

Các sở, ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp theo lĩnh vực phụ trách. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ khuyến khích ứng dụng mã QR, tem truy xuất nguồn gốc, công nghệ blockchain; hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; chú trọng hậu kiểm, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, xử lý tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; đồng thời giám sát việc thu gom, xử lý, tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng bảo đảm an toàn môi trường.

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp giám sát thông tin trên không gian mạng, xử lý các website, trang mạng xã hội quảng bá, kinh doanh hàng giả, hàng cấm; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về rủi ro khi mua hàng trực tuyến không rõ nguồn gốc...