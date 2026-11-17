Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện báo cáo số 225 ngày 3-11-2026 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, chủ động triển khai các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, tập trung nắm chắc diễn biến thị trường, tăng cường dự báo, xác định các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và mặt hàng trọng điểm, nhất là hàng thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới để có biện pháp kiểm tra, kiểm soát phù hợp.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến giao thông, kho hàng, điểm tập kết, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại điện tử; tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót địa bàn, đối tượng quản lý. Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường, đặc khu chủ động tham mưu UBND cùng cấp tăng cường quản lý thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.