Tăng cường công tác ứng phó khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn hàng không và cứu nạn trên biển

Quang cảnh hội nghị

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng của 2 đơn vị.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc trong công tác ứng phó khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn hàng không và cứu nạn trên biển.

Nội dung hiệp đồng nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, duy trì thông tin liên lạc, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, tai nạn, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và an toàn trên biển.

Theo nội dung Văn bản hiệp đồng, khi tiếp nhận thông tin khẩn nguy từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động đánh giá tình hình, báo cáo cấp có thẩm quyền, kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển.

Đồng thời, phối hợp xác định, cập nhật khu vực tìm kiếm; tổ chức cứu nạn, sơ cấp cứu, vận chuyển nạn nhân; trục vớt, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an ninh, an toàn khu vực theo phạm vi đơn vị đảm nhiệm.

Duy trì lực lượng, phương tiện trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; phân công đầu mối liên lạc, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và thông báo, báo cáo kết quả thực hiện.

Hai bên đồng thời phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, điều chỉnh phương án nhằm nâng cao khả năng xử trí các tình huống có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phát biểu tại hội nghị

Đối với Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, khi xảy ra tình huống khẩn nguy, đơn vị chủ động kích hoạt kế hoạch khẩn nguy phù hợp; tổ chức chỉ huy, điều phối lực lượng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết, phục vụ xác định khu vực tìm kiếm, cứu nạn và xử lý các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Tổ chức tiếp nhận nạn nhân, hỗ trợ thân nhân; bảo đảm các điều kiện về hậu cần, y tế, thông tin liên lạc và truyền thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; duy trì công tác huấn luyện, diễn tập, tổng kết, rút kinh nghiệm và cập nhật kế hoạch khẩn nguy khi cần thiết.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc ký kết văn bản hiệp đồng triển khai công tác ứng phó khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn hàng không và cứu nạn trên biển

Việc ký kết văn bản hiệp đồng là cơ sở quan trọng để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc tăng cường phối hợp, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và xử lý hiệu quả các tình huống khẩn nguy, sự cố, tai nạn hàng không có khả năng xảy ra trong khu vực biển liên quan.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và an toàn trên biển; sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trong mọi tình huống.